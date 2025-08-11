ARA A PORTADA

Reobre el centre comercial Via Sabadell 83 dies després de l'accident mortal

El projecte ha rebut el certificat de solidesa emès per l’arquitecte responsable de les obres

  • La façana de l'Edifici B, rehabilitada -
  • L'aparcament de l'Edifici B, reobert -
  • Punt exacte on va succeir l'incident -
  • Dos treballadors del centre comercial parlant -
Publicat el 11 d’agost de 2025 a les 11:02
Actualitzat el 11 d’agost de 2025 a les 11:17

El centre comercial Via Sabadell reprèn la seva activitat comercial gairebé tres mesos després de l'incident que va deixar una víctima mortal, a causa d'una fallada en el sistema d'ancoratge de la façana. A partir d'aquest dilluns 11 d'agost, totes les instal·lacions del centre comercial tornen a estar 100% operatives per acollir el públic amb total normalitat, després d'un llarg procés de rehabilitació de la façana malmesa. 

L'Ajuntament de Sabadell ha donat el vistiplau a la reobertura a través d'un decret que valida que l'edifici afectat compleix tots els requisits per garantir la seguretat dels usuaris. L'autorització dels consistori, però, es recolza en el certificat emès per l'arquitecte responsable de les obres i en una anàlisi tècnica exhaustiva duta a terme per especialistes. Segons informen des del mateix complex, durant aquests darrers mesos s'ha treballat en la retirada de tots els panells de la façana que compartien el mateix sistema d'ancoratge de la placa que va caure. 

  • La façana de l`Edifici B del Via Sabadell fa uns dies

Davant d'això, els experts han fet un redisseny de l'estructura amb reforços diferents dels anteriors i, segons asseguren, incorporen més estàndards de seguretat, qualitat i durabilitat. Tot i això, encara falta col·locar el nou revestiment metàl·lic definitiu de la façana, que està previst per dur a terme durant les setmanes prèvies a les vacances de Nadal. Amb aquesta renovació, es vol recuperar l'essència del centre comercial i deixar enrere el que va succeir el 20 de maig passat.

