ARA A PORTADA
-
-
Leo queda desbancat i Maria continua liderant: aquests són els noms més posats a Sabadell l'últim any Sergi Gonzàlez Reginaldo
-
Els hotels de Sabadell ho tenen clar: “L’ocupació de la ciutat depèn molt de l’activitat comercial” Jan Cañadell Puigmartí
-
“Em trobo canviant el meu fill en ple carrer damunt d'una tovallola: és indigne” Sergi Gonzàlez Reginaldo
-
FOTOS | Un incendi en una nau de Sabadell genera una densa cortina de fum visible a tota la ciutat Redacció
Leo queda desbancat i Maria continua liderant: aquests són els noms més posats a Sabadell l'últim any
El 2024 van néixer a Sabadell 1.609 infants. T'expliquem quins han estat els noms més populars de nen i de nena a la ciutat