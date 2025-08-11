ARA A PORTADA

Leo queda desbancat i Maria continua liderant: aquests són els noms més posats a Sabadell l'últim any

El 2024 van néixer a Sabadell 1.609 infants. T'expliquem quins han estat els noms més populars de nen i de nena a la ciutat

Publicat el 11 d’agost de 2025 a les 10:41
Actualitzat el 11 d’agost de 2025 a les 10:58

Els noms més posats a Sabadell en els naixements de 2024 van ser Mateo (13 nadons) en el cas dels nens; i Maria (9 nadons), en les nenes. Els gustos dels sabadellencs han variat respecte al 2023, sobretot pel que fa als noms de nen, quan el podi l’ocupaven Leo i Hugo. El nom de Maria, en canvi, ja va ser el més posat l'any passat a la ciutat i conjuntament amb noms com Marc mai desapareixen de les primeres posicions. En la llista han aparegut noms nous, com Nicolàs, Olivia, Vega o Enzo que en els últims anys no havien entrat al rànquing. Igualment, noms com Arlet, Valèria o Nil, que últims anys havien estat força populars, ara han desescalat posicions. 

En total, el 2024 van néixer 1.609 criatures a Sabadell: 830 nens i 779 nenes. La tendència local no s’allunya gaire del rànquing català, on enguany han triomfat Sofia, Júlia i Martí. La natalitat segueix en caiguda lliure a Sabadell –i arreu de Catalunya–: en els últims 20 anys ha caigut quasi un 30% la xifra de naixements.

Els 20 noms més posats a Sabadell

  1. Mateo – 13
  2. Martí – 12
  3. Jose – 9
  4. Marc – 9
  5. Maria – 9
  6. Nicolás – 8
  7. Gala – 8
  8. Júlia – 8
  9. Sofia – 8
  10. Enzo – 7
  11. Hugo – 7
  12. Chloe – 7
  13. Lucia – 7
  14. Álex – 6
  15. Biel – 6
  16. Bruno – 6
  17. Carmen – 6
  18. Mia – 6
  19. Olivia – 6
  20. Vega – 6

