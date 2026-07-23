Àngels Chacón, nova presidenta de la Fundació del Disseny Tèxtil

La Fundació del Disseny Tèxtil (FUNDIT) ha nomenat Àngels Chacón nova presidenta de la institució, en substitució de Carles Casanovas, després de 4 anys al capdavant de l'entitat.
La intenció de la nova presidència, segons expressa FUNDIT, és "reforçar el posicionament de l'Escola Superior de Disseny (ESDI) com a referent en disseny i innovació, ampliar les aliances amb empreses i institucions, potenciar la transferència de coneixement i incrementar la seva projecció internacional". La Fundació és titular del centre universitari, adscrit a la Universitat Ramon Llull.
Chacón vol posicionar l'ESDI com a referent principal en la intersecció entre disseny, empresa, indústria, tecnologia i impacte social. Treballarà juntament amb la direcció general d'ESDI, liderada per Georgina Bombardó. Entre els principals reptes de la Fundació, hi ha la connexió entre la universitat i la indústria, la innovació docent, la internacionalització a través d'aliances acadèmiques i institucionals i l'especialització vinculada a camps com la intel·ligència artificial i la sostenibilitat.
Durant el llegat de Casanovas, segons la Fundació, s'ha consolidat "l'estabilitat econòmica i institucional, s'ha reforçat el seu model de governança i s'han impulsat projectes que han permès assentar les bases d’una nova etapa de creixement i projecció".
Llicenciada en Dret, Àngels Chacón ha liderat la internacionalització d'empreses industrials, especialment als mercats d'Europa de l'Est i l'Orient Mitjà. Entre l'experiència laboral, va ser gerent de la Unió Empresarial de l'Anoia i codirectora del centre d'innovació i simulació clínica 4D Health. També ha ocupat diferents càrrecs institucionals: ha estat tinenta d'alcalde d'Igualada i Vicepresidenta a Europa de l'Associació Europea de Col·lectivitats Tèxtils i directora General d'Indústria i Consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat. Aquest càrrec, de fet, la va instar a tractar amb entitats de Sabadell, començant per la Cambra de Comerç. Actualment és Directora General de la Fundació per la Indústria. Va ser candidata del PDECat a les eleccions catalanes de 2021.