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Canvis al servei de Rodalies per l'esfondrament entre Montcada i Sant Andreu

Montcada i Reixac

L'R4 es presenta com a alternativa a Montcada i a l'R11 hi haurà busos de Granollers a Sant Andreu

  • Vies de tren a Montcada i Reixac -
Publicat el 23 de juliol de 2026 a les 09:21

L'esfondrament que hi ha hagut a les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac ha obligat a adaptar les línies R2 Nord, R2 i R11, a partir d'aquest dijous 23 de juliol. El succés va tenir lloc dimecres a la tarda en un punt fronterer entre el districte barceloní de Nou Barris i Montcada i Reixac. L'R2 Nord i l'R2 oferiran servei ferroviari entre Maçanet-Massanes i Montcada i Reixac. Aquí es podrà fer transbordament a la línia R4 en direcció a Martorell-Vilafranca-Sant Vicenç de Calders, un enllaç a peu d'uns cinc minuts. L'R4 oferirà servei ferroviari entre Montcada i Reixac, Manresa i Barcelona Sants. Els serveis de les línies R2 Nord i R2 amb destinació a l'aeroport i a Castelldefels, iniciaran el servei a l'estació de Sant Andreu.

Pel que fa a la línia R11, s'oferirà el servei ferroviari habitual entre Cerbère / Portbou i Granollers Centre. A partir d'aquí hi haurà servei alternatiu per carretera, que serà directe entre Granollers Centre i Sant Andreu Comtal, amb horaris coordinats amb les sortides i arribades dels trens. Els usuaris de l'R11 també podran optar pels trens de l'R2 Nord i R2 entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac.

A banda, els viatgers de Girona i Figueres s'encaminaran als serveis Avant a Barcelona Sants. Es reforçaran les places dels serveis Avant entre Figueres Vilafant-Girona-Barcelona Sants. Finalment, Rodalies subratlla que es reforçarà el personal d'informació i seguretat a Montcada i Reixac-Manresa, Montcada i Reixac, Clot, Sant Andreu i Granollers Centre mentre duri la incidència. De moment, es desconeixen les causes que han provocat el sotrac. Afortunadament, no es van registrar ferits.

 

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