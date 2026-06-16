Canvis en la xarxa elèctrica de Montcada i Reixac

Montcada i Reixac es prepara per impulsar la seva xarxa elèctrica. Endesa invertirà aquest bienni (2026-2027) més de 900.000 euros al municipi vallesà per reforçar i millorar tecnològicament les seves infraestructures amb l’objectiu d’incrementar la qualitat i la continuïtat del servei. Alhora, la finalitat és deixar preparada la instal·lació per poder absorbir més càrrega i, així, impulsar l’electrificació de la demanda, aspecte clau per accelerar el procés de descarbonització i facilitar la transició energètica. La digitalització i l’ús de la intel·ligència artificial afavoreixen la integració de les energies renovables al sistema, alhora que fomenten l’autoconsum i la mobilitat elèctrica.
Enguany, la companyia durà a terme importants treballs a la xarxa de mitjana tensió a 25 kV a diferents punts de la ciutat. En total, s’instal·laran més d’1,3 quilòmetres de noves línies, repartides en cinc actuacions als carrers de Sant Jaume, Vella, de Francesc Layret, i Diagonal. Pel que fa a la xarxa de baixa tensió, està previst estendre 1,4 quilòmetres de nou cablejat en vuit actuacions diferents als carrers de Can Cuiàs, Carril, Serra de na Joana, Diagonal, Ripoll, de la Font Freda, i a la riera de Sant Cugat amb l'avinguda Terra Nostra.
La digitalització s’aplicarà especialment als centres de transformació encarregats de convertir l’energia de mitjana a baixa tensió perquè arribi a les llars i a tots els clients, així com en quadres de baixa tensió. En aquest sentit, Endesa treballarà en aquestes infraestructures per millorar-les tecnològicament, instal·lant diferents elements, com dispositius d’actuació remota que permeten controlar i maniobrar la xarxa a distància, des del centre de control. Això fomenta que el temps de resposta sigui molt més curt en cas d’una eventual incidència, ja que agilitza la localització de l’avaria alhora que permet la maniobra de la xarxa a distància sense desplaçar-hi personal.
Aquest any, Endesa també farà un esforç per instal·lar als centres de transformació del municipi 39 LVS (Low Voltage Supervisor). Aquests equips recullen informació de la xarxa relacionada amb els nivells de tensió, intensitat o temperatura de les instal·lacions. Un fet que permet millorar la gestió de les infraestructures o detectar anomalies com ara fraus. A la comarca, Montcada i Reixac se situa només per darrere de Sabadell, amb més de 3 milions de kWh de llum punxada en un any. Amb aquestes intervencions, la companyia confia a absorbir puntes de demanda concretes, el consum de nous clients que ho demanin i reforçar l’increment de demanda que pugui produir-se en el futur.