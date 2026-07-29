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Ensurt per un incendi en una empresa al polígon de Montcada i Reixac

Montcada i Reixac

El foc ha afectat una empresa dedicada a la fusta

  • Els Bombers, en un incendi al polígon a Montcada i Reixac -
Publicat el 29 de juliol de 2026 a les 12:43

Ensurt aquest dimecres al matí a Montcada i Reixac, després que s’hagi declarat un incendi a una nau industrial del polígon de Pla d’en Coll. La columna de fum era visible des de diversos punts del municipi i ràpidament els veïns han alertat els equips d’emergència i la Policia Local, que s’han desplaçat fins al lloc dels fets. El foc ha afectat una empresa del carrer de Gaià, dedicada a la fusta. Els Bombers de la Generalitat s'han desplaçat amb vuit dotacions. En el moment d'arribar-hi, la nau ja estava buida i no s'han hagut de lamentar danys personals. L'avís ha arribat cap a dos quarts de dotze i pocs minuts després del migdia, l'incendi s'ha donat per controlat. Els treballs s'enfocaven a evitar que les flames es propaguessin a altres naus del voltant. La ràpida actuació ha evitat que afectés cap altra empresa.

  • Els Bombers, en un incendi al polígon a Montcada i Reixac
  • Columna de fum per un incendi a Montcada i Reixac

 

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