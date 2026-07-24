La vida a la zona zero de l'esvoranc 48 hores després: "Sabeu més coses els mitjans que nosaltres"

Dos dies després de l'aparatós esfondrament en plenes obres del soterrament de Montcada i Reixac, ja al barri barceloní de Vallbona, els treballs continuen enfocats a omplir l'esvoranc generat en el succés. Afortunadament, no va deixar ferits gràcies a la ràpida reacció dels treballadors que van veure a venir el desenllaç. Divendres al matí, la zona era plena d'operaris amb armilles grogues analitzant la situació. La maquinària en el terreny permet la injecció de formigó constant al forat, que té vora uns vint metres de profunditat. La previsió és que aquesta tasca finalitzi durant el cap de setmana, enterrant la grua que es va enfonsar. Recuperar-la hauria allargat el procés. El tram és de difícil accés i els tècnics d'Adif supervisen les tasques, a tocar del riu Besòs, la línia soterrada de l'AVE i el Rec Comtal. Les particularitats de l'entorn, amb presència de l'aigua, ha despertat les especulacions d'alguns veïns i el regidor del districte de Nou Barris, Xavier Marcé, que consideren que la trencadissa s'explica, precisament, per aquest factor. De moment, però, fonts oficials mantenen diferents hipòtesis obertes, sense determinar l'origen del sot.
El desplegament de personal i màquines al voltant de les vies contrasta amb la presència de residents pròxims al lloc que intenten continuar fent vida normal. Veus veïnals comparteixen un punt de resignació per les obres, que van començar fa més de dos anys. Ara, l'incident no ha alterat massa els seus ritmes i eviten caure en discursos alarmistes per la situació viscuda. "Jo me'n vaig assabentar pels mitjans. Sabeu més que nosaltres. No hem notat res, més enllà de les molèsties que ja patíem abans de l'esfondrament. A veure si almenys aprofiten per netejar la part del Rec", expressava el Pedro mentre passejava el gos. Una escena similar es veia poc després, amb l'Arturo com a protagonista. "Aquí el principal problema que tenim és la pols que generen els treballs i que arriba als pisos. No crec que tinguem cap afectació pel forat", deia, prop d'un ciclista que buscava la millor ruta observant el panorama des de la distància.
Uns metres més amunt, l'activitat és constant al bar La Carbonera. El Marc Guirado fa uns mesos que va començar a treballar en aquest negoci, on l'activitat s'ha multiplicat. "Aquí no ens aturem", avisa. Com la resta de veus consultades, relativitza l'impacte de l'accident de les últimes hores, més enllà de l'enrenou mediàtic. "Ahir es va omplir l'establiment de periodistes. Ha passat a una zona d'obres delimitada i no hauria de tenir incidència fora d'això. Si hagués passat en un lloc menys visible, més lluny de les vies, potser ni ho sabríem", percep. De fet, les queixes per l'aparició d'esvorancs, més petits, s'han repetit des de fa mesos, tal com recorda José Luis Conejero, representant veïnal de Can Sant Joan. "Si passeges pel municipi, hi ha diferents forats en l'asfalt". Amb tot, en el veïnat es respira un sentiment d'acceptació. Des de l'inici dels treballs, eren conscients que les modificacions en l'espai públic obligarien a aplicar grans dosis de paciència. La contrapartida no és menor: acabar amb el codi de barres en forma de vies que trenca la continuïtat de Montcada i Reixac.
Justament, poques hores abans que el pou construït en el marc de les obres quedés sepultat, l'alcalde montcadenc, Bartolo Egea, publicava un vídeo a les xarxes socials celebrant que el carrer de les Aigües tornava a estar obert al trànsit. "Les obres del soterrament avancen a bon ritme", detallava. Dimecres, cap a les dues del migdia, les bones notícies quedaven esquinçades, provocant la reacció de diferents sectors polítics que han exigit responsabilitats i més explicacions. Dijous, el secretari de Transports del govern espanyol, José Antonio Santano, traslladava un missatge de "plena tranquil·litat al veïnat", demanant evitar especulacions davant el neguit que tot plegat tingués efectes en els edificis residencials. Al barri de Can Sant Joan ja havien aparegut esquerdes en tres blocs de pisos després que arrenquessin les intervencions.
Els entrebancs, un cop més, esquitxen avui el servei de Rodalies. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, confia que aquest dissabte Adif i el ministeri de Transports estiguin "en disposició de dir en quin dia concret de la setmana vinent" es podrà reiniciar el servei a les línies R2 i R11, sense trens en aquest tram. Els usuaris, mentrestant, s'adapten amb serveis alternatius o fent transbord a l'R4 –línia que funciona amb normalitat–, que canalitza els viatgers obligats a baixar a l'altura de la localitat vallesana. Sigui com sigui, els esforços s'encaminen a agilitzar els processos i recuperar la normalitat, sense que apareguin nous imprevistos. La previsió inicial era que l'actuació global s'allargués, com a mínim, set anys. I malgrat que l'adjudicació el setembre del 2023 contemplava un desembors de 540 milions d'euros, mitjans com el Nació ja han avançat que tot apunta que la xifra escalarà per damunt dels 1.000 milions per culpa dels sobrecostos. L'últim contratemps posa a prova la paciència d'una població que pateix les conseqüències d'una obra faraònica.