24 hores després de l'esfondrament a Montcada i Reixac, els treballs s'orienten a tapar amb formigó el forat que es va generar en l'entorn de les obres de soterrament, a l'altura del barri barceloní de Vallbona. El succés va córrer de seguida entre els grups de veïns, també al municipi vallesà. De moment, no s'han determinat les causes que han provocat l'esvoranc. Afortunadament, sense ferits, la principal conseqüència són les afectacions de trens que circulen per aquest tram, a cavall entre el Vallès Occidental i el Barcelonès. El servei de Rodalies de les línies R11 i R2Nord no es podrà reprendre completament com a mínim fins a la setmana vinent. Així ho ha admès aquest dijous el secretari de Transports del govern espanyol, José Antonio Santano, que ha assegurat que dissabte podran oferir més informació sobre l'evolució dels treballs. L'R4 manté la circulació entre Montcada i Reixac-Manresa, Manresa i Barcelona Sants. De fet, canalitza els usuaris que han de baixar dels combois en altres vies.
Santano, acompanyat del president de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif), Luis Pedro Marco, han comparegut aquest dijous per transmetre tranquil·litat després del sotrac de les últimes hores, que va engolir una grua de grans dimensions. A la roda de premsa també han assistit l’alcalde de Montcada i Reixac, Bartolo Egea, el president de l’Àrea Territorial i Mobilitat Andreu Iruela, i el regidor del Districte de Nou Barris de l’Ajuntament de Barcelona, Francesc Xavier Marcé. El representant del govern espanyol ha confirmat que els tècnics d’Adif estan investigant les causes del col·lapse i de la pèrdua l’estabilitat del sòl.
Per tal de mantenir la mobilitat, Renfe ha hagut d’articular de manera d’urgència un pla d’alternatives de transport:
- R2 Nord i R2 (Tram Nord): Finalitzen el trajecte a Montcada i Reixac. Per continuar cap a Barcelona, cal fer un transbordament a peu d’uns cinc minuts fins a l’estació de l’R4 (Montcada-Manresa).
- R2 Sud i R2 (Tram Sud): Els trens amb destinació a l’Aeroport i a Castelldefels no arribaran a Montcada i Reixac; iniciaran i finalitzaran el seu servei a l’estació de Barcelona Sant Andreu.
- R11: El servei de trens es manté des de Figueres/Portbou fins a Granollers Centre. Per al tram afectat, s’ha establert un servei alternatiu amb autobusos directes entre Granollers Centre i Barcelona Sant Andreu.
El secretari de Transports ha recordat que l'esfondrament no ha afectat ni els edificis d'habitatges ni les vies. Amb tot, estan "monitorant" que continuï així i per detectar "si en algun moment aparegués algun tipus de dany". En qualsevol cas, creu que seria "prematur" i "imprudent" especular sobre les causes de l'incident. Pel que fa a la grua que es va veure engolida per l'esfondrament, Santano ha dit que es quedarà dins, perquè moure-la "generaria nous riscos innecessaris". De fet, ja s'està omplint el forat amb morter amb la grua dins.