Montcada i Reixac

La caiguda d'un mur a Montcada Bifurcació endarrereix la primera fase d'obres del tall a l'R3

Els treballs havien de finalitzar aquest mes de maig

  Un usuari a Montcada Bifurcació
Publicat el 02 de juny de 2026 a les 16:43

La caiguda d'un mur de contenció fa tres mesos a Montcada Bifurcació, a l'altura de la cimentera Lafarge, han fet endarrerir la primera fase d'obres a l'R3 entre l'Hospitalet de Llobregat i la Garriga, que havien de finalitzar aquest mes de maig. Així ho han denunciat les plataformes d'usuaris i ho han confirmat fonts d'Adif a l'ACN. La companyia assegura que hi estan treballant, però que encara no hi ha cap previsió de restabliment, ja que "depèn de factors aliens a Adif". La plataforma Perquè no ens fotin el tren tem que el restabliment d'aquest tram no es pugui fer fins passat l'estiu i això, per tant, faci endarrerir la posada en marxa de la segona fase entre Mollet del Vallès i la Garriga, prevista amb vuit mesos de durada.

La primera fase d'obres de l'R3 havia de finalitzar aquest mes de maig, però fonts d'Adif han confirmat que no serà així per culpa de la caiguda d'un mur de contenció el passat 6 de març i que s'ha de reconstruir totalment. Això suposa un fre a la posada en marxa de la segona fase d'obres, que havia de començar ara i finalitzar el gener de 2027. Les plataformes d'usuaris denuncien que no s'hagi "reaccionat amb la celeritat que caldria per resoldre aquest imprevist i evitar que impacti en la represa del servei i el correcte desenvolupament d'unes obres essencials per millorar la xarxa de Rodalies". Recorden que aquest incompliment no només afecta l'R3, sinó també l'R7 i les circulacions en proves que han de fer els nous trens de Rodalies que s'estan fabricant a la planta d'Alstom de Santa Perpètua. "Ens sembla escandalós que no s'hagi activat cap mecanisme d'urgència per haver reparat aquesta situació des del 6 de març", alerten. Per tot plegat, creuen que hi ha una "manca de voluntat d'abordar el problema amb celeritat".

