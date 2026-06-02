Onze escoles de Sabadell obriran el pati durant les tardes d'estiu: a quins centres es podrà anar?

Des d'aquest dimecres 3 de juny, els patis d'11 escoles estaran oberts durant les tardes d'estiu, fins al 30 d'agost. L'objectiu de la iniciativa és "oferir a infants, joves i famílies espais de joc, convivència i activitat més enllà de l'horari escolar", com apunten des de l'Ajuntament de Sabadell, impulsor de la campanya. L'horari d'obertura dels centres educatius que obriran seran de dimecres a diumenge des de les 18:30 h fins a les 21 h, i comptaran amb dos monitors per vetllar per la convivència, afavorir la participació i dinamitzar els espais. La iniciativa comporta una inversió global superior als 94.000 € i s'emmarca dins del projecte Obrim els patis. L'any que ve, per primera vegada, també hi haurà el servei durant les vacances de Setmana Santa.
Així mateix, amb la nova adjudicació s’ha volgut reforçar el potencial educatiu del lleure i juntament amb la presència dels monitors, s’han configurat unes maletes pedagògiques amb activitats i materials diversos per oferir propostes molt diverses i fomentar la creativitat, la cooperació i el joc compartit. Segons dades facilitades pel consistori, l'any passat van fer ús del servei –gratuït– més de 7.500 persones. A banda de tot allò que pugui aportar a infants i joves, la proposta busca facilitar la conciliació familiar, així com ho fan els casals d’estiu i els espais cangur. Així, els infants i joves que ho desitgin, podran anar a qualsevol escola oberta sense necessitat d'estar-hi inscrit.
Quins patis estaran oberts aquest any?
Aquest any s'han posat a disposició de la ciutadania un total d'11 centres. Quatre més que l'any passat. D'aquesta xifra, sis escoles s'han mantingut i cinc més són noves. Els centres que ja hi van ser durant l'edició passada són el Joaquim Blume (ronda de Belesguard, 35), el Sant Julià (carrer de Feliu Elias), l'Arraona (carrer de la Palma), l'Espronceda (carrer dels Drapaires, 6), el Juan Ramón Jiménez (avinguda de Polinyà) i el Joan Montllor (carrer del Flamicell). D'altra banda, l'escola Tarlatana ha estat substituïda per l'escola Teresa Claramunt (carretera de Molins de Rei, 101), i s'hi han afegit quatre centres més: el Catalunya (carrer de Valentí Almirall, 76), el Nostra Llar (carrer de Calderón, 143), el Can Rull (avinguda de Lluís Companys, 61) i el Concòrdia (carrer de Lusitània, 115).