Més presència policial a les carreteres per controlar el transport escolar, de menors i de viatgers

La campanya es durà a terme fins aquest diumenge vinent, 7 de juny

  • Un agent de la Divisió de Trànsit dels Mossos, a dins d'un autocar revisant la documentació del vehicle.
Publicat el 02 de juny de 2026 a les 10:08
Actualitzat el 02 de juny de 2026 a les 10:10

El Servei Català de Trànsit, juntament amb els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Sabadell coordina aquesta setmana, fins diumenge 7 de juny, una campanya intensiva de controls de transport escolar, de menors i viatgers, en zona interurbana i urbana. Coincidint amb l’època de colònies escolars i d’excursions i, per tant, amb més mobilitat d’aquest tipus de transports, els agents posaran el focus en aquest sector de vehicles i vigilaran sobretot les condicions administratives i del servei i també l’estat dels vehicles.

Entre d’altres aspectes, controlaran si disposen d’una autorització administrativa específica per a realitzar el servei; el compliment de les parades o itineraris fixats per part dels xofers, així com l’ús dels sistemes de seguretat passiva, com el cinturó de seguretat o els sistemes de retenció infantil. En el marc d’aquestes inspeccions també es podran realitzar controls d’alcoholèmia i drogues als conductors i vigilància de distraccions com l’ús del mòbil, segons apunten des de Trànsit.

Pel que fa a les condicions del vehicle, se’n supervisarà l’estat, així com també que el servei no es faci amb un vehicle de més antiguitat de la màxima permesa, que s’incompleixin les prescripcions tècniques sobre accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda o que la fitxa tècnica no compti amb la revisió tècnica ordinària vigent o sense el segell de transport escolar. En la mateixa campanya d’inspecció de transport escolar, menors i de viatgers de l’any passat en una setmana, es van sancionar 402 vehicles a tot Catalunya. La majoria d'autocars i autobusos denunciats van ser per les condicions del vehicle i per incomplir les condicions administratives. 

