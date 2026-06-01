Francesc Bartolomé continuarà al capdavant de l'Agrupació de Pessebristes

El sabadellenc ha estat nomenat de nou president de l’entitat

Publicat el 01 de juny de 2026 a les 19:24
Actualitzat el 01 de juny de 2026 a les 19:26

L’Agrupació de Pessebristes de Sabadell ha renovat la confiança en el seu president, Francesc Bartolomé, per quatre anys més. El sabadellenc encapçala la nova Junta Directiva de l’entitat, escollida en l’assemblea ordinària celebrada a L’Acadèmia el passat divendres 30 de maig, i que compta amb la incorporació de Quim Padrós a la vicepresidència.

Bartolomé destaca que “ja fa vuit anys que sóc el president, i quatre més que havia estat vicepresident. 12 anys, per tant, a primera línia i tot i que encapçalo novament la junta, crec que ja és el moment de buscar una renovació, i la idea és que en els pròxims anys Quim Padrós agafi el relleu”. “La idea és que hi hagi un relleu progressiu sense traumes, un relleu natural”, afegeix.

El president de l’agrupació assegura entomar el nou mandat “amb la mateixa il·lusió dels últims anys, amb projectes i iniciatives internes que tenim”. Principalment, la celebració del 85è aniversari de l’entitat, fundada el 1941. La voluntat és ampliar la capacitat d’exposició amb una tercera sala a la mateixa Acadèmia.

Francesc Barolomé celebra que l’Agrupació “està ben viva”, amb més d’un centenar de socis. Durant l’any l’activitat no s’atura, per exemple, amb tallers per aprendre a fer pessebres.

