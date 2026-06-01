Ferit un home que ha caigut sobre una pèrgola en un domicili del Centre de Sabadell

Els Bombers de la Generalitat han actuat aquest matí en un domicili del carrer del Carme de Sabadell després que un home hagi caigut des d'una alçada d'uns tres metres a sobre d'una pèrgola. Segons han apuntat fonts oficials del cos de rescat, els fets han tingut lloc a un pati interior d'un habitatge, poc abans de les 10 h, i, arran de la caiguda, l'home ha quedat atrapat i no en podia baixar. Per aquest motiu, una dotació dels Bombers s'ha desplaçat ràpidament fins a la zona de l'incident per socórrer la víctima, que ha quedat ferida en estat menys greu per la caiguda. En el succés també hi ha intervingut una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha fet una primera valoració sanitària de l'home i l'ha traslladat a l'Hospital Parc Taulí. Al voltant de les 10:45 h, els efectius ja havien pogut baixar l'home de la pèrgola.\r\n\r\n \r\n