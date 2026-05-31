Sabadell

FOTOS | La festa major de l’Esplai Xivarri celebra el seu 51è aniversari amb una jornada plena d’activitats

Les millors imatges d'una festa on destaquen els seus tallers, actuacions i activitats organitzades per l’entitat

  La festa de l'Esplai Xivarri
Publicat el 31 de maig de 2026 a les 19:22
Actualitzat el 31 de maig de 2026 a les 19:23

L’Esplai Xivarri ha celebrat aquest dissabte 30 de maig una nova edició de la seva tradicional Festa Major al seu local del barri de Covadonga, una cita que ha reunit infants, famílies, amistats i entitats del món del lleure. La jornada ha tingut lloc en el marc del 51è aniversari de l’entitat i ha destacat per la participació i el bon ambient durant tota la tarda i nit.

Les activitats han començat amb tallers i jocs vinculats a la cultura popular catalana, entre els quals ha destacat una mostra castellera amb la col·laboració dels Ganàpies de la UAB. Més tard, l’animador infantil Aniol Riba, conegut com a Bubet, ha animat la tarda amb una actuació pensada per al públic infantil.

El programa ha continuat amb un concurs de flams i titius, una actuació dels Diables de la Creu Alta i un sopar popular. La jornada va finalitzar amb un espectacle de les monitores i una sessió musical que va allargar-se fins a la matinada.

FOTOS DE JUANMA PELÁEZ:

  La festa de l`Esplai Xivarri
