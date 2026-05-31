Nostra Llar confirma el seu bon moment amb una Festa Major cada cop més multitudinària

"Hem celebrat una Festa Major molt bona, sense cap incident i, com sempre, una mica millor que l'any anterior". Amb aquesta satisfacció resumia el president de l'Associació de Veïns de Nostra Llar de Sant Oleguer, Humberto Berjano, una nova edició de la Festa Major del barri, que aquest cap de setmana ha omplert el poliesportiu i els carrers de veïns disposats a gaudir de les activitats.
La celebració, una de les cites més esperades de l'any al barri, ha tornat a destacar per l'ambient familiar i la participació. Berjano atribueix bona part de l'èxit a la feina de la Comissió de Festes, que comença a preparar la programació mesos abans: "Tenim un grup de joves que treballa molt bé durant tot l'any i que fa possible que la festa surti tan bé".
Segons l'associació, la participació continua creixent a poc a poc any rere any. Ho demostren xifres com les 380 botifarres servides durant la tradicional botifarrada popular. "Per un barri de 334 cases és un èxit", destaca Berjano. També han augmentat els participants en les activitats esportives, un dels trets distintius de la Festa Major de Nostra Llar.
El Poliesportiu Nostra Llar ha tornat a ser el centre neuràlgic de bona part de la programació, amb competicions, activitats familiars, àpats populars i música. La nit de dissabte va acabar amb una sessió de DJ que va posar el punt final a una de les jornades amb més afluència. "La gent respon molt bé a la festa i això ens anima a continuar treballant", afirma el president veïnal.
Una reivindicació pendent
Més enllà de la celebració, l'associació de veïns continua reclamant la recuperació de la zona de les antigues piscines del poliesportiu del barri, actualment tancada i sense ús.
Berjano explica que les instal·lacions actuals comencen a quedar petites davant el creixement de les activitats que es fan durant tot l'any. "Estem al límit de capacitat", adverteix. "Ens agradaria recuperar aquest espai per continuar creixent i oferint més serveis al veïnat", ha conclòs el president.
