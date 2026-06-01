Veïns de Covadonga pressionen per frenar el trànsit de pas: "No volem ser una drecera"

Les reivindicacions perquè el carrer de Covadonga deixi de ser una alternativa a la Gran Via i que no s'utilitzi com a drecera tornen a prendre força. Diversos veïns del barri sostenen que els mesos de talls ocasionats per les obres de les noves promocions de pisos al costat de l’Artèxtil han servit com a “demostració pràctica” que la reducció del trànsit és possible i beneficiosa. Uns talls puntuals al carrer de Covadonga han alimentat la reivindicació veïnal que fa més d'una dècada que s'allarga: durant aquest període, descriuen un carrer més tranquil, amb una caiguda considerable del trànsit i fins i tot infants jugant al mig del vial, una escena que asseguren que mai abans no havien vist. "Els nens jugaven al carrer, van ser uns dies on vam comprovar que al barri s'hi respirava més qualitat de vida", exposa la Laura B., veïna del carrer de Covadonga. "Durant setmanes, vam tenir només una desena part del tràfic habitual", coincideixen alguns veïns.
Ara, han traslladat les seves demandes històriques al síndic de greuges de Sabadell, reclamant dues mesures principals: trencar la continuïtat del carrer per evitar que s’utilitzi com a via de pas i implantar una zona verda d’aparcament per a residents. Expliquen que el carrer pateix una doble pressió: d’una banda, els vehicles que hi passen per evitar la Gran Via; de l’altra, el trànsit constant de cotxes que busquen aparcament per accedir al Centre o a l’entorn del Taulí. El resultat, asseguren, és una mobilitat més insegura, més contaminació i grans dificultats per aparcar per als qui hi viuen. "El carrer de Covadonga no pot ser la Gran Via 2.0, senzillament, perquè no està preparada per a assumir aquest gruix de cotxes, i les voreres són extremadament estretes", exposa María Lizondo, veïna del barri. També assenyalen les "altes velocitats" a la que circulen els cotxes: "Entre Covadonga i el carrer Quevedo hem vist molts ensurts", destaquen. Una realitat que prediuen que anirà in crescendo amb l'arribada de residents a les noves promocions de pisos i la posada en marxa de l'Escola d'Infermeria a l'Artèxtil.
Ara bé, no tot el barri té la mateixa percepció. Alguns veïns veuen amb preocupació que una ruptura de la continuïtat pugui complicar l’accés als seus propis carrers i pàrquings o derivar trànsit cap a altres carrers igualment tensionats, però coincideixen que hi ha una sobrecàrrega de trànsit que no correspon al veïnat. "S'haurien d'estudiar alternatives, pero no volem tampoc que accedir al carrer sigui un cul-de-sac", exposen l'Aina i el Josep Maria, veïns del carrer de Santa Teresa. Malgrat els matisos, el consens majoritari entre els defensors dels canvis és que petites actuacions poden comportar grans millores.
"Depèn de la futura Ronda Nord"
Bill Phillips, president de l'associació de veïns, i María Lizondo, de la comissió Covadonga Residencial, asseguren que des del consistori es van comprometre a efectuar els talls en la continuïtat, que estaven subjectes a unes petites obres que s'havien de fer, però fonts municipals asseguren al Diari que aquestes demandes depenen de la Ronda Nord. "Treballem en mesures immediates, com la instal·lació d’elements reductors de velocitat al carrer Covadonga per millorar-hi la seguretat", asseguren. Sobre les demandes més estructurals —com canvis de sentit o restriccions de trànsit— les mateixes fonts subratllen que qualsevol actuació de fons "està condicionada a l’entrada en funcionament de la futura Ronda Nord, infraestructura que ha de descongestionar la Gran Via i permetre intervenir amb més marge en carrers de l’entorn". Unes solucions que part dels residents consideren "insuficients" i ja es preparen per noves mobilitzacions. "Volem actuacions urgents, no promeses sine die", apunten.