Veïns de Campoamor: “Hi ha gent que ha inaugurat els Jardins del Sud i encara no s’han obert al públic”

Dues cadires s’han instal·lat al futur Jardins del Sud, un futur espai verd ubicat entre Campoamor i la Creu de Barberà i que encara no s’ha obert al públic. Veïns del carrer de Reis Catòlics, Concha Espina i del carrer Feijóo assenyalen que hi ha persones que han accedit a l’interior del futur espai verd malgrat que les tanques encara delimiten l’entrada i que l’espai no s’ha obert de moment al públic, unes obres que encaren la seva recta final i que convertiran l’antic camp de futbol de la Peña Los Merengues i les antigues pistes de petanca en un jardí amb vegetació i espais de passeig i estada. “Hem vist gent a l’interior dels jardins, amb llanternes i tot. No s’amaguen”, lamenta I.S., resident de la zona, que reclama més vigilància policial i s’hi suma a la petició d’altres veïns d’accelerar la instal·lació de càmeres de videovigilància, previstes al nou aparcament del sud.
Tècnics municipals han comprovat in situ la situació i han comprovat que “no hi ha destrosses però sí brutícia, que es netejarà”, exposen fonts municipals. “Reforçarem la neteja, la presencia policial i la vigilància a tota la zona però estem parlant de situacions d’incivisme i és per això que es fa una crida a la responsabilitat de tothom i, entre altres accions, s’està fent una campanya de civisme a tota la ciutat”, defensen des de l’Ajuntament.
Part del veïnat considera imprescindible aquest control. “El que és clau és que hi hagi més presència policial de forma més recurrent, així hi hauria un efecte dissuasiu”, apunta en Francisco, un altre veí. “Temem que quan s’inauguri el parc el facin malbé en un tres i no res, per això fem una crida al civisme”, destaquen la Soledat i en Damián, veïns del sud.
Fa uns dies, a la mateixa zona s’ha inaugurat el nou aparcament, entre el CAP Sud i el futur Mercat de Campoamor. Una millora que els veïns preguntats pel Diari han agraït. “La zona està molt congestionada i necessitàvem recuperar aquestes places”, deien. Així i tot, una part del veïnat al·lega que durant les nits hi ha gent que es concentra als entorns del pàrquing fent soroll.