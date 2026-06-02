El 112 rep set trucades cada hora des de Sabadell: "La nit de Sant Joan o els temporals són dates clau"

El telèfon d’emergències del 112 va sonar amb força durant el 2025 a Sabadell, el Vallès Occidental i Catalunya. Diversos episodis que van requerir els serveis dels equips d'emergència especialitzats van desencadenar amb una xifra rècord històrica d'avisos a la ciutat des que hi ha aquestes dades registrades: des de l'1 de gener fins al 31 de desembre del 2025, a la capital vallesana, es van registrar un total de 61.397 trucades, un increment del 9,84% respecte al mateix període de l'any anterior –quan n'hi va haver 55.899. "Hi ha hagut una pujada generalitzada a tot el país. Tot i que les dades de Sabadell siguin majors que anys enrere van a proporció de la resta de municipis semblant i de la comarca", explica el subdirector del 112 a Catalunya, Andreu Alfonso. La xifra absoluta equival a una mitjana de 5.116 trucades mensuals; més de 170 diàries o set cada hora.
A les grans ciutat urbanes pròximes a l'àrea de Barcelona, la dinàmica és molt semblant: tot i que hi pot haver petites variacions a causa de múltiples factors, les tres grans categories que acumulen el major nombre de trucades són les dels àmbits de seguretat –agressions, baralles, robatoris, danys contra la propietat...–, assistència sanitària –intoxicació, ictus, atacs de cor, persones ofegades...– i trànsit –accidents viaris, atropellaments, col·lisions, avaries...–. En el cas de Sabadell, de fet –així com al conjunt de Catalunya i del Vallès Occidental– se segueix aquest mateix ordre: 23.195 avisos relacionats amb la seguretat (37,8%); 20.393, amb les assistències sanitàries (33,2%) i 5.503, amb el trànsit (9%). El 20% restant es divideix entre les categories de civisme, incendis, meteorologia, accidents, fuites o medi ambient.
Cal destacar que cada zona té les seves peculiaritats i les seves tipologies d'incidents més freqüents. Tal com adverteix Alfonso, "no hi ha els mateixos problemes al Vallès Occidental que a la Segarra o a l'Alt Urgell". Les xifres varien molt en funció de l'activitat que hi ha a la zona, com és el cas de les carreteres o els incendis forestals, per exemple, o de la quantitat d'habitants que hi viuen. Així, les zones urbanes tindran unes característiques d'incidències concretes molt diferents de les que pateixen les zones més rurals.
Per què ha augmentat la xifra?
"Les dades de Sabadell es troben dins dels paràmetres esperats en una ciutat amb aquesta quantitat d'habitants. Tot i que hi ha un increment, no és preocupant, la pujada", explica el subdirector del 112. Durant el 2025, hi va haver diversos episodis que expliquen l'augment d'avisos al telèfon d'emergències des de la capital vallesana. El més destacable van ser els nombrosos incendis de Sant Joan o els efectes provocats per l'onada de calor, que van col·laborar a tancar el juny amb 6.741 avisos –gairebé 2.000 més que el mes anterior. D'altra banda, la ventada de l'octubre o les pluges torrencials del desembre, que van deixar desenes d'afectacions, també van ser episodis destacables per a la centraleta del número d'emergències. Finalment, el dia de l'apagada elèctrica va ser un altre dels dies amb més avisos de l'any a tot Catalunya, encara que no va suposar un increment desmesurat a les xifres de Sabadell.
Segons les dades ofertes pel mateix 112, hi ha un repunt notable durant els mesos d'estiu "perquè el moviment de persones incrementa notablement". "És un moviment molt comú. Durant el juny, juliol i agost, tot puja: hi ha més trànsit, més incendis, la gent té més temps per fer coses... A l'hivern, en canvi, hi ha menys hores de sol, menys moviment, menys turisme, menys accidents i, en conseqüència, menys trucades", explica Alfonso. A banda d'això, cada vegada s'estan registrant més casos relacionats amb la meteorologia. "Estem notant el canvi climàtic. Tenim força més episodis que fa uns anys", diu. Durant el 2025 hi va haver algunes jornades remarcables, sobretot per vent i pluja, que van obligar a activar els diversos plans d'emergències establerts per aquests casos –VENTCAT i INUNCAT, respectivament–. "També és cert que hem activat moltes més fases de prealerta i d'alerta que en altres ocasions", agrega. Com tot, però, té diverses afectacions en funció de quan succeeix: "Si hi ha un episodi meteorològic greu un diumenge a la tarda, no afectarà de la mateixa manera que si passa un dilluns al matí, quan la gent ha d'anar a treballar o a estudiar", detalla.
"Som el primer 'front office'"
Des del 112, alerten d'un punt important d'entendre a l'hora de llegir les dades: "No cada trucada és una actuació dels cossos d'emergències. Potser hi ha desenes d'avisos per un mateix incendi o per un accident de trànsit, ja que hi passen centenars de cotxes que ens fan arribar l'alerta d'un mateix fet", diu Alfonso. Per aquest motiu, les dades obertes del CAT112 sempre mostren una xifra d'actuacions molt inferior a la quantitat de trucades rebudes. Durant el 2025, es van registrar 14.927 trucades més dels incidents existents. És a dir, aquestes gairebé 15.000 persones que van trucar per alertar d'un succés ho van fer quan l'operació d'intervenció ja estava en marxa.
Aquesta velocitat de resposta i rapidesa d'intervenció és una de les dades que més destaca el subdirector: "Tenim una velocitat de resposta molt elevada. Durant el 2025, més del 97% de les trucades que van entrar les vam respondre abans dels deu segons", explica. De fet, segons apunten des de la mateixa organització a la seva pàgina web, el temps esperat de resposta abans dels deu segons era del 95%, és a dir que van ser més ràpids del que havien previst. Gràcies a la coordinació del 112 amb tots els serveis d'emergència de Catalunya, doncs, es pot respondre ràpidament a les necessitats de la ciutadania davant d'una situació d'urgència.