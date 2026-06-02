La comunitat morellana de Sabadell es prepara per trobar-se de nou

La celebració serà el 7 de juny i es farà una missa i dinar de germanor en honor a la Mare de Déu de Vallivana

  • Eladi Adell, president de la Colònia Morellano - Catalana de Sabadell -
Publicat el 02 de juny de 2026 a les 17:08
Actualitzat el 02 de juny de 2026 a les 17:12

La secció sabadellenca de la colònia Morellano - Catalana celebrarà el pròxim diumenge 7 de juny el 67è aniversari de l'entronització de la Mare de Déu de Vallivana a Sabadell. La celebració visibilitza el record i l'estima de les persones que van venir de Morella (Castelló) i es van instal·lar a la nostra ciutat a partir de 1910.

En la trobada anual se celebrarà, a les 12.30 h, una missa a la parròquia de Sant Vicenç de Jonqueres, a la Creu Alta, perquè és on hi ha la imatge de la Mare de Déu. A les 14.30 h està prevista la segona part de la celebració que serà un dinar de germanor al restaurant de l'Hotel Urpí.

El president de la secció de Sabadell de la Colònia Morellano - Catalana, Eladi Adell, s'encarrega personalment de convocar els morellans i els seus descendents a la trobada, una tasca, però, que admet que cada cop li costa més. El programa el reparteix directament a una trentena de famílies, i també mobilitza la colònia telefonant els seus membres. 

"Com moltes agrupacions o associacions de gent que ha vingut de fora, cada vegada som menys i en quedem pocs que siguem d'allà", explica. El que passa és que qui manté vius els lligams són, generalment, els avis, de manera que "els fills i nets no tenen el mateix sentiment que teníem nosaltres", i mica en mica la tradició es va apagant. Adell remarca que "anem aguantant fins que podrem", però és conscient que "jo no tinc ningú darrere que se'n vulgui encarregar".

Veïns de Morella es van traslladar a Sabadell durant el segle XX quan la seva ciutat patia una crisi del sector tèxtil per l'arribada dels telers automàtics.

La reserva de tiquets pel dinar estarà oberta fins divendres, 5 de juny, mitjançant els telèfons 687 63 10 82 i 937 10 64 02. Els dos actes són oberts a tothom.

