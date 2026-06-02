El Club d'Avis Plaça del Vallès tancarà definitivament el 30 de juny: "No hem trobat nova junta"

El Club d'Avis Plaça del Vallès finalitzarà la seva activitat de manera definitiva el pròxim 30 de juny. Després de mesos buscant una nova junta –president, tresorer i secretari– que es volgués fer càrrec de l'entitat, Maria Rosa Mota, actual presidenta, assegura que "no s'ha aconseguit perquè ningú s'hi va presentar". Mota denunciava fa uns mesos al Diari que el càrrec els suposava "molta feina i moltes despeses" perquè és un casal privat i no reben ajudes: "Hem d'assumir entre 6.000 i 7.000 euros anuals per fer front a les necessitats de l'organització, i ho paguem amb diners de tots els socis", deia. Així, tot i els esforços, el darrer dia d'aquest mes els membres del casal hauran de buscar una alternativa perquè l'activitat quedarà suspesa indefinidament. Per commemorar tots aquests anys d'activitat, a part, el dissabte 20 de juny celebraran un àpat de cloenda per acomiadar el centre i passar un darrer dia plegats.
Mota assegura que "la visió que té la gent dels casals d'avis ha canviat" i confessa que fa temps que percep un "canvi generacional". "La gent ara té ganes de fer coses: viatjar, jugar a pàdel, fer excursions... Ningú vol fer-se càrrec d'una responsabilitat com aquesta, ja", explica la presidenta. Per això mateix vol trencar l'estigma que s'ha anat establint sobre aquestes entitats: "S'hi fa de tot, però es pensen que és cosa de vells... S'ha modernitzat tot molt", exclama. Per això, tot i els esforços de tirar-ho endavant, subratlla que "és una pena haver de tancar", però és conscient que "ja he fet tot el que havia de fer". "Ara tenim ganes de fer tot allò que no hem pogut fer durant tants anys lligats al club", assenyala.
L'espai, l'altre gran problema
El local on el Club d'Avis Plaça del Vallès està ubicat és propietat de la Fundació 1859 Caixa Sabadell i fa anys que els reclamen l'espai. El desembre passat van rebre una carta informant que havia acabat la cessió, però van deixar que l'activitat continués. "El contracte indica clarament que, amb previ avís, podríem recuperar quan fos el local, però mai hem aplicat la clàusula del tot", diu Josep Maria Manyosa, president de la fundació. "Ara, un cop l'abandonin, volem recuperar l'equipament per rendibilitzar-lo. Buscarem ofertes per vendre'l o llogar-lo, però, de moment, no mourem res perquè des del casal no ens han informat del final de l'activitat", apunta Manyosa. "S'estan trobant el problema de totes les entitats, que és la manca de voluntaris", manifesta.
En relació amb això, Mota exposa que han allargat la vida del club "a l'espera que l'Ajuntament ens oferís un espai públic, com ens va prometre que faria, perquè no ens podem permetre un altre lloguer", diu la presidenta. Des del consistori, però, defensen que "l'acord amb la Fundació era que es mantindrien al local fins que tinguessin un altre espai i, per això, des de l'Ajuntament estàvem treballant per buscar alternatives". Amb tot, associen directament el tancament "a la manca de relleu generacional i no a la falta d'espai", així com també ho fa Josep Maria Manyosa. "Per part de l’Ajuntament, hem fet tot l’acompanyament per facilitar el relleu i finalitzar l’activitat amb garanties", conclouen. Ara, doncs, els membres que han format part activament de l'activitat del club hauran de trobar una alternativa que substitueixi totes les opcions que es proposaven des del casal.