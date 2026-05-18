Reunió pel futur del dispensari de Can Sant Joan: "No podem esperar tres setmanes a tenir cita"

El dispensari municipal de Can Sant Joan, a Montcada i Reixac, torna a estar en el punt de mira. L'Associació de Veïns del barri s'ha reunit en els últims dies amb representants de Salut per abordar el futur de l'equipament. La jubilació de la doctora titular i la finalització del contracte del personal administratiu fa uns mesos han generat inquietud entre els veïns, provocant que el món polític local s'unís per defensar la continuïtat del servei. L'escenari és incert. "Tot està igual. No troben metge perquè vingui aquí. Dels cinc dies que venia, ens trobem que ara només en ve dos", explica José Luis Conejero, president de l'entitat i portaveu veïnal. Les parts s'insten a trobar-se de nou el mes que ve. Els residents ja han expressat el seu malestar. "Les visites te les donen per d'aquí a més de tres setmanes. No pots estar tants dies sense que t'atengui el metge", diu Conejero.
Fonts del Departament admeten que des de l’Institut Català de la Salut (ICS) s’ha fet una recerca activa de professionals -tant a la resta d’Equips d’Atenció Primària de Barcelona, com directament a la borsa de treball de l’ICS i a la borsa de treball del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona- oferint un lloc de treball interí. Tanmateix, remarquen que l’atenció mèdica ordinària no ha estat suspesa en cap moment en el dispensari. "Es manté el màxim d’hores possibles la cobertura mèdica i s’ha reforçat la cobertura per part d‘infermeria des del CAP", diuen sobre el replantejament. Tot i experimentar una rebaixa en el nombre d’hores de l’activitat del metge, asseguren que "no s'està reduint l’atenció als habitants" de Can Sant Joan, gràcies a haver augmentat la presència d’infermeria i l’activitat comunitària d'altres especialistes. "La cartera de serveis que existia al consultori està garantida per tots els usuaris", defensen. Els casos de pacients de l'Atenció Domiciliària (ATDOM) també han tingut seguiment.
Les dades del barri
Des del Consorci Sanitari de Barcelona (CSB) refermen que, segons dades actuals, la població del barri de Can Sant Joan s’estima en uns 5.400 habitants. D'aquests, la població assignada a la Unitat Bàsica de la Salut (UBA) del consultori és de 1.280 usuaris. La resta del veïnat té UBA -que inclou metge, infermera i administratiu- assignada al CAP Montcada o al CAP Les Indianes. La població pertanyent al consultori, sostenen, està per sota de la mitjana dels professionals de Montcada Centre i Indianes, que es troben al voltant dels 1.660 usuaris. Dels 1.280 assignats al dispensari, detallen, 24 es troben dins del programa ATDOM.
El rol del dispensari
En qualsevol cas, el Departament de Salut recorda que valora els consultoris locals dins de la planificació global de l’Atenció Primària, prioritzant l’equitat territorial i l’accés als serveis. Per fer-ho, té en compte la població assignada i la seva dispersió, amb especial atenció a les zones rurals. Un dels factors rellevants és l’accessibilitat al CAP de referència, especialment el temps i les dificultats de desplaçament. També analitza la freqüentació i l’activitat assistencial real del consultori, així com la seva eficiència en termes de costos i organització dels professionals. "En conjunt, la decisió de la continuïtat d’un consultori local respon a un equilibri entre garantir l’accessibilitat, l’assistència sanitària adient i assegurar la sostenibilitat del sistema", tanquen les veus oficials al Diari. L'equipament montcadenc continua en el punt de mira.