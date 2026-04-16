Montcada i Reixac

Concert de luxe en el pregó de la Festa Major 2026 a Montcada i Reixac

Els integrants montcadencs Adrià Salas, Rubén Sierra i Ovidi Díaz actuaran a casa

  • Integrants de la pegatina amb l'alcalde Bartolo Egea -
Publicat el 16 d’abril de 2026 a les 17:41

S'acosta l'estiu i això és sinònim de festes majors. A poc a poc es van coneixent alguns dels detalls que marcaran els pròxims mesos. Un d'aquests avançaments és a Montcada i Reixac, que estrenarà la programació amb un concert de luxe. El grup de música La Pegatina serà l’encarregat de fer el pregó de la Festa Major 2026, que se celebrarà el 21 de maig a les 20 h a la plaça de l’Església. La Festa Major se celebrarà fins al 25 de maig. 

L’anunci s’ha fet aquest dijous, al Teatre Municipal, durant la roda de premsa de presentació del nou disc 'Fuegos del barrio' i del documental que mostra el seu procés de gravació després d’un període de parèntesi. En el marc d’aquest projecte, l’artista El Rey de la Ruina ha realitzat un mural en un edifici del carrer de Carrerada, visible des de la C-17. A l’acte hi ha assistit l’alcalde, Bartolo Egea, que ha volgut destacar la rellevància cultural del grup i la seva connexió amb Montcada i Reixac, municipi de tres dels integrants del grup: Adrià Salas, Rubén Sierra i Ovidi Díaz.

