Una activista vallesana de la Flotilla relata “l'infern” viscut en la detenció per part d'Israel: "No m'ho puc treure del cap"

"Va ser un autèntic malson". L'exalcaldessa de Montcada i Reixac i activista de la Flotilla, Laura Campos, denuncia tortures i vexacions durant la detenció per part de les forces d'Israel. Primer en un vaixell presó a alta mar i després al centre penitenciari de Ketziot. "Dos soldats em van sacsejar fins que em van trencar les brides. També em van estirar dels cabells... Vaig prendre mal, tinc tot el cos ple de blaus", denuncia en una conversa amb el Diari.
Campos descriu un clima de "violència i brutalitat policial i militar" des del primer minut. Després de ser interceptats, se'ls va amuntegar a tots en uns contenidors on havien de menjar i dormir: "No hi cabíem. Ens van tractar com si no fóssim éssers humans", assegura l'activista vallesana.
Entre les males pràctiques, explica que mullaven "tota l'estona" el terra del vaixell presó amb aigua perquè passessin fred i que van arribar a disparar bales de foam contra els membres de la Flotilla per cantar el Bella Ciao i cridar "Palestina lliure!". Ja a terra, a la presó de Ketziot, explica que els militars no van voler donar medicació a una noia que és diabètica i que els canviaven de cel·la cada hora com a "forma de tortura". "També ens van intimidar amb gossos, amb pistoles tàser i amb les ametrelladores... vaig passar molta por i vaig patir per la meva integritat física", narra Campos.
L'activista montcadenca apareix en el polèmic vídeo difós pel ministre de Seguretat Nacional d'Israel, Ben Gvir, en què es vexava els activistes retinguts. Qualifica al polític de "psicòpata i extremista" i el situa al capdavant d'un sistema estatal que "ensinistra assassins per torturar l'enemic". "Si han fet això amb nosaltres, que som uns privilegiats de pell blanca, què deuen estar fent amb els 10.000 palestins que són a les presons israelianes? No m'ho trec del cap", es pregunta.
Campos lamenta que la Flotilla no hagi aconseguit trencar el bloqueig i portar ajuda humanitària a Gaza, com pretenia, però sí que creu que s'ha "posat el focus a Palestina". Assegura, amb la veu trencada, que "ho tornaria a fer": "Tornaria a embarcar demà mateix per ajudar a Gaza. Si volien infligir-nos un càstig, t’asseguro que ha tingut l’efecte contrari: he arribat més forta i amb més determinació de continuar treballant per la lliberació del poble palestí".