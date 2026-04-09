L'exalcaldessa de Montcada, Laura Campos, rellevarà Ada Colau a la nova Flotilla cap a Gaza

L'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, s'embarcarà a la Flotilla de la Llibertat que enviarà ajuda humanitària a Gaza. La montcadenca serà la coordinadora d'una de les embarcacions que té previst salpar el pròxim 12 d'abril des de Barcelona. Campos prendrà el relleu a Ada Colau, que va ser la figura més destacada dels Comuns en el viatge solidari de 2025. "Necessitava fer un pas més per aquesta causa i posar el meu cos. Vull representar totes aquelles persones que dia rere dia encenen la tele i deixen un trosset del seu cor en veure la situació de Palestina", explica en declaracions al Diari.
La Global Sumud Flotilla 2026 –també coneguda com a Flotilla de la Llibertat– serà la més gran de totes amb la participació d'un centenar d'embarcacions. Un dels principals punts de sortida de l'expedició serà Barcelona, des d'on sortiran els vaixells de Greenpeace i d'Open Arms. L'objectiu de la missió és doble: obrir un corredor marítim humanitari per subministrar aliments, aigua i medicaments, i alhora retornar la qüestió palestina a les primeres planes dels diaris. La guerra oberta a l'Iran i la invasió d'Israel al Líban han deixat Gaza en un segon terme.
"L'alto al foc és mentida. Continuen morint nens i nenes, continuen els bombardejos i continuen torturant els palestins i palestines.... Hi ha més de 10.000 persones a les presons!", defensa Campos. La líder dels Comuns a Montcada reconeix que sent respecte per la travessia, però li pesa més el "deure" d'ajudar: "Faltaria a la veritat si digués que no tinc por i que no estic amoïnada... però crec que l'ajuda és més necessària que mai i que hi he d'anar", afirma.
El trajecte en sí implica una setmana en condicions òptimes, però dependrà de la velocitat del comboi, de les escalades tècniques i de possibles incidències o incursions. Tant és així que Campos ha rebut una formació física i psicològica per part de l'organització de la missió per fer front a les situacions més extremes. També ha compartit converses amb l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que va acabar detinguda per les forces israelianes per participar en la Flotilla 2025. "M'ha anat molt bé parlar amb ella i que m'hagi explicat com ho va viure. Ha estat una mica com una teràpia i també de preparació. M'ha explicat la tortura emocional i física que van patir els últims dies quan sobrevolaven els drons d'Israel", assegura. "No ens n'anem de creuer ni ens n'anem de viatge", remarca.
Campos aprofita l'ocasió per demanar un canvi de posició de l'actual govern de Montcada i Reixac (PSC, Vivimir i PP) respecte la qüestió palestina. "No té la mateixa sensibilitat amb aquesta causa com la que teníem nosaltres quan vam governar", sentencia.