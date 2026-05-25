Banc Sabadell abona un dividend extraordinari el 29 de maig

Banc Sabadell abonarà aquest divendres 29 de maig un dividend extraordinari de 50 cèntims d'euro per acció, un cop tancada la venda de la seva filial britànica TSB per un import en efectiu de 1.863 milions de lliures esterlines (uns 3.300 milions d'euros).
El preu de compra es va fixar, en acordar la transacció, en 2.650 milions de lliures (uns 3.050 milions d'euros), la qual cosa implica un múltiple d'1,5 vegades el seu valor en llibres. A aquest import, segons el que s'ha acordat, s'hi ha d'afegir el valor net comptable tangible (TNAV) generat per TSB fins al tancament de l'operació, que ha arribat als 213 milions de lliures (uns 242 milions d'euros).
Gràcies a això, l'entitat presidida pel banquer sabadellenc Josep Oliu podrà retribuir els seus accionistes amb un dividend extraordinari brut en efectiu de 50 cèntims d'euro per acció el pròxim 29 de maig. Per tenir dret al seu cobrament, cal mantenir accions de Banc Sabadell al tancament de mercat del dia 26 de maig.
Com és habitual, a l’obertura de la sessió borsària del 27 de maig, es produirà un ajust tècnic i automàtic del preu de les accions de Banc Sabadell per reflectir que qui compri títols a partir d’aquell dia ja no tindrà dret a cobrar el dividend extraordinari. Això no suposa una pèrdua de valor per als accionistes, ja que aquests 50 cèntims per acció passaran a estar abonats en els seus comptes, en lloc d’estar implícits en el preu de les accions.
Banc Sabadell ha habilitat, a més, una calculadora de remuneració a l’accionista perquè clients i accionistes puguin obtenir informació de quin serà l’import que els correspondria. Per exemple, a un accionista que tingui 1.000 accions del banc li correspondria un dividend de 500 euros abans d’impostos.
Aquest dividend extraordinari, sumat als dividends que repartirà l’entitat i als programes de recompra i amortització d’accions, situarà la retribució total a l’accionista en uns 6.450 milions d’euros en el període comprès entre 2025 i 2027.