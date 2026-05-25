ARA A PORTADA

Montcada i Reixac

VÍDEO | Dues campiones d'Europa 'irrompen' per sorpresa a l'escenari de la Festa Major de Montcada i Reixac

L'Espai Poblet va tenir una visita il·lustre durant la celebració

  • Imatge de la celebració del Barça -
Publicat el 25 de maig de 2026 a les 10:51

Montcada i Reixac ha celebrat aquests dies una Festa Major que ha tingut una sorpresa molt especial. La futbolista montcadenca Claudia Pina va pujar diumenge a la nit a l’escenari acompanyada de Cata Coll, companya del Barça Femení, per gaudir dels concerts des d'una òptica privilegiada. La visita arribava només un dia després que la futbolista es proclamés, per tercera vegada, campiona de la UEFA Women’s Champions League, formant part d’una generació històrica del futbol català. Pina va viatjar des d'Oslo cap a Barcelona, on va viure una multitudinària celebració, que va tancar amb els seus veïns vallesans.

L'alcalde, Bartolo Egea, va felicitar públicament a la jugadora després d'una temporada inoblidable amb quatre títols. Tot plegat en una nit de música i espectacle amb Versión Imposible, que va fer cantar i ballar el públic amb himnes de tots els temps. A més, Luciano Angelino va portar el ritme funk i soul a l’Espai Poblet, mentre que MON Dj va posar el punt final a la nit amb una sessió plena d’energia.

 

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades