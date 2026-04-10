Montcada i Reixac va celebrar aquest dijous, 9 d’abril, l’acte d’homenatge a les víctimes del tren a la Cruïlla del Soterrament, en un esdeveniment institucional i ciutadà que va combinar record, reivindicació i mirada de futur. L’acte, organitzat per l’Ajuntament i amb la participació de la Plataforma Tracte Just-Soterrament Total, va incloure intervencions institucionals, interpretacions musical a càrrec del violoncel·lista local Marc Herrero i un minut de silenci, culminant amb una ofrena floral al monòlit en record de les víctimes -185 al municipi en les últimes quatre dècades-.
Enguany, la commemoració ha estat especialment significativa, ja que, per primera vegada, no s’ha hagut de lamentar cap nova víctima en el darrer any –l’última es va produir el 12 de març del 2025–. El consistori reivindica que aquesta dada marca un punt d’inflexió en la història recent del municipi i reforça el missatge de prudència i responsabilitat col·lectiva en la convivència amb les vies. Durant la seva intervenció, la portaveu de la Plataforma Tracte Just-Soterrament Total, Anna Solano, va destacar el caràcter emotiu de la jornada i va posar en valor la feina col·lectiva per avançar cap al soterrament. També va recordar les persones que han perdut la vida i aquelles que han lluitat durant anys per fer possible el projecte, tot insistint en la necessitat de mantenir la prudència mentre persisteixi el risc.
Per la seva banda, l’alcalde de Montcada i Reixac, Bartolo Egea, va remarcar que l’absència de víctimes en el darrer any és fruit de la responsabilitat ciutadana. L’alcalde va recordar les 185 víctimes que simbolitza el monòlit i va refermar el moment històric que viu la ciutat amb les obres del soterrament en marxa: “El soterrament significa un abans i un després per a una Montcada i Reixac més segura, més cohesionada i pensada per a les persones. Fins que aquest moment arribi, us demano que no baixem la guàrdia. Mantinguem la prudència que ha fet possible que aquest darrer any no haguem de lamentar cap víctima”.
Aquest acte d’homenatge s’emmarca en les jornades del soterrament, que es van celebrar dimarts passat amb una conferencia a l’Auditori a càrrec del sotsdirector de Construcció Est d’Adif-Alta Velocitat, Arturo Pastor; i del director facultatiu de la integració urbana de l’R2 a Montcada i Reixac, Rosendo González.