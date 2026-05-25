L’equip ERROR404 no falla i aconsegueix bitllet per a la final de la Xina

L’equip ERROR404, format per estudiants de l’Escola d’Enginyeria de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha aconseguit la primera posició europea en la categoria de Computing de la Huawei ICT Competition 2025-2026, una de les competicions universitàries internacionals més destacades en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació. Aquest èxit classifica l’equip per a la final mundial, que tindrà lloc del 2 al 6 de juny a Shenzhen (Xina), on representaran Europa davant dels millors equips universitaris del món. La competició reunirà joves talents tecnològics d’arreu del planeta.
L’equip guanyador de la UAB està integrat pel sabadellenc Josep Bonet, estudiant de quart curs del grau en Intel·ligència Artificial; el terrassenc Ayman Bouazza, estudiant de tercer curs del grau en Enginyeria Informàtica; i el rubinenc Wenqiang Ruan, estudiant de primer curs del mateix grau. El procés de selecció va ser dur. "Em vaig apuntar perquè la universitat va enviar un correu el gener sobre la competició. Eren tres fases. Una individual i dues en equip. En la primera, la marca dona un material i te l'has d'aprendre. Són 150 preguntes sobre els temes que donen", resumeix Bonet. En la disciplina en què participaven, van treballar programari concret, una base de dades i una manera de desenvolupar aplicacions. Ja amb l'equip, la prova era de sis hores. "A Shenzhen esperem una activitat similar a la de la segona fase. Saps els passos de cap, però et donen unes instruccions per veure com et desenvolupes", sintetitza.
En aquesta edició, hi han participat més de 220.000 estudiants de 2.000 universitats de més de 80 països, fet que la consolida com una de les grans cites mundials del sector TIC. L’equip ha estat preparat pel doctor Daniel Franco, professor del Departament d’Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius. Durant la fase europea, els participants van haver de resoldre diferents reptes tecnològics en temps limitat, relacionats amb la configuració i optimització de sistemes informàtics avançats. En termes pràctics, això significa treballar amb tecnologies que fan possible que servidors, bases de dades i plataformes digitals funcionin de manera eficient, segura i coordinada, una tasca clau en el funcionament de serveis digitals que utilitzem cada dia. "El material és molt extens i la clau és ajudar-nos entre tots, si no, és impossible que surti", diu Bonet, que no sap si podrà ser a la cita xinesa. El sabadellenc es troba immers en plena final de lliga davant l'Atlètic Barceloneta. Les seves obligacions com a waterpolista del CN Sabadell condicionen la seva participació acadèmica al continent asiàtic, on no ha estat mai. El bitllet d'avió depèn del que passi a la piscina.