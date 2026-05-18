Cerdanyola del Vallès

Què faries amb una herència de 512 ovelles?

Publicat el 18 de maig de 2026 a les 16:09

El Taller d’Interpretació Teatral (nivell 1) de l’Aula de teatre de la UAB representa aquest dimarts dues funcions de l’obra Ovelles, a les 16 i a les 19 hores, a la Sala Teatre del campus de Bellaterra. La proposta està dirigida per Màrcia Cisteró. Els actors pujaran aquesta esbojarrada proposta a l'escenari de la universitat en què tres germans de Barcelona que reben una inesperada herència: 512 ovelles. Escrita pels dramaturgs Carmen Marfà i Yago AlonsoOvelles és una comèdia agredolça que reflexiona, amb humor i ironia, sobre la precarietat, la frustració i la incertesa d’una generació marcada per les crisis econòmiques i laborals.

Els autors expliquen que van escriure l’obra després de viure de prop la crisi del 2009. A través d’un llenguatge directe, tendre i carregat de mala bava, Ovelles qüestiona també els discursos d’autoajuda i superació personal que responsabilitzen l’individu de totes les seves circumstàncies. La peça planteja preguntes sobre fins a quin punt és possible reinventar-se en un context social i econòmic cada vegada més precari. L’entrada a la Sala Teatre és gratuïta i oberta a tota la comunitat universitària i al públic general, amb accés limitat a l’aforament de la sala. La taquilla obre 30 minuts abans de l'inici de la funció.

