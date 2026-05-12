Primers moviments pel nou CAP de Cerdanyola

El creixement residencial en determinats sectors de la comarca obliga a moure fitxa també pel que fa als serveis. L'últim ple de Cerdanyola ha aprovat iniciar l’expedient per cedir un solar municipal situat al Parc de l’Alba a la Generalitat de Catalunya amb la intenció de construir un nou Centre d’Atenció Primària (CAP). Aquest acord suposa un primer pas per avançar en la millora de la sanitat pública a la ciutat, una de les grans preocupacions locals. El futur CAP s'ha d'ubicar a l’avinguda de Còrdova, un punt que el consistori considera estratègic per donar servei al Parc de l’Alba, Bellaterra i contribuir alhora a descongestionar el CAP Serraparera. Fonts del Departament remarquen que des del punt de vista de Salut aquest és "un equipament del tot necessari" per la previsió d'un creixement estimat de 15.000 persones en aquest punt. "Serà el segon CAP de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Serraparera. Amb ell, es podrà donar resposta a l’increment de població de la zona", confien.
La finca, de més de 3.300 metres quadrats, és actualment de titularitat municipal i està qualificada d'equipament públic. Mitjançant aquesta operació -mutació demanial subjectiva-, el terreny passarà a ser titularitat de la Generalitat sense perdre la seva naturalesa pública ni el seu ús sanitari. Des del govern municipal destaquen que aquesta decisió pretén facilitar que l’administració competent pugui desenvolupar el nou equipament en les millors condicions. "Estem fent una provisió d'equipaments, tenint en compte mancances i demandes de la ciutadania. Una d'aquestes mancances és la salut i la situació dels CAP, amb molta tensió assistencial. A Serraparera, Canaletes i la Farigola, que compartim amb Ripollet. És evident que cal un nou equipament. Si a això hi sumes la projecció del nou barri, ho converteix en una de les prioritats", argumenta Sònia Rodríguez, regidora de Promoció de la Salut a Cerdanyola.
Quins són els següents passos?
La parcel·la es troba en l'últim carrer urbanitzat del municipi. El repte és aconseguir un CAP "referent per a la ciutadania actual i la que vindrà". L’acord incorpora garanties perquè l’ús sanitari es mantingui: en cas que el solar no es destini a aquesta finalitat, revertiria novament a l’Ajuntament. Amb l'aprovació, comença la tramitació administrativa, que inclou la sol·licitud d’informes tècnics i el desenvolupament del procediment legal necessari abans de formalitzar la cessió. La responsable pública emfatitza que l'objectiu és agilitzar els tràmits, més enllà del ritme de creixement residencial que ha d'experimentar la zona. "És una solució per a la ciutadania que ja viu a Cerdanyola", puntualitza Rodríguez. En aquest context, l'executiu recorda que l'Ernest Lluch és l'altra gran reivindicació cerdanyolenca, que ha de destensar de retruc el Taulí.
"Sabem que són processos feixucs, però hi ha molt bona entesa amb el Departament de Salut, que veu que és molt necessari". Mentrestant, afegeix la regidora, es treballa amb l'àmbit d'infraestructures del CatSalut perquè el projecte entri al catàleg d'inversions abans de tancar l'any. "La previsió per construir-lo és d'uns tres o quatre anys. Si podem posar la partida dins de la inversió d'aquest final d'any, estarà en cartera i quedarà pendent de la partida pressupostària". De moment, no hi ha una quantitat contemplada, però sí la voluntat que esdevingui una instal·lació capdavantera a casa nostra. El punt va ser aprovat al ple amb els vots favorables de PSC, ERC, PP, Junts per Cerdanyola i l'extrema dreta, mentre que Guanyem Cerdanyola i En Comú Podem hi van votar en contra. L'equipament comença a agafar forma.