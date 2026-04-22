El cavaller de la lectura vol amagar llibres i roses: "Sant Jordi no ha pogut venir i hi soc jo!"

Cerdanyola tornarà a viure intensament la diada de Sant Jordi amb una nova edició de la Marató de Lectura, que enguany arriba a la seva 25a edició. Ho fa amb un doble homenatge: a l’escriptora Clementina Arderiu, en el 50è aniversari de la seva mort, i a l’historiador i escriptor cerdanyolenc Miquel Sánchez, una figura clau de la vida cultural de la ciutat. La plaça de l’Abat Oliba es converteix en el punt de trobada de la ciutadania, amb parades de llibres i roses, activitats literàries i propostes culturals pensades per gaudir en família i fomentar el gust per la lectura.
La jornada, a més, comptarà amb activitats complementàries que volen enriquir l’experiència. Una d'aquestes és l’espectacle itinerant El cavaller de la lectura, a càrrec de Fèlix Brunet, que dinamitzarà l’espai durant tot el dia. "És una animació pels carrers, amb un cavall típic de Festa Major, d'aquells que camines amb mig cos", explica, desimbolt, sobre una posada en escena que promet emocionar especialment els més petits.
El mag explicarà acudits, traurà a ballar la gent i despertarà el to més bromista i enginyós amb la canalla. Tot plegat, caracteritzat del personatge per antonomàsia de la diada. "Sant Jordi no ha pogut venir, però al final he vingut jo!", avisa als cerdanyolencs. L'objectiu, en paral·lel, és reivindicar la cultura popular catalana, acompanyada de petits trucs de màgia preparats per a l'ocasió. "Del barret de copa no em podré treure res, que vaig amb casc!", riu. Això sí, segur que treu algun as de la màniga.
La proposta aterra per primera vegada a Cerdanyola, malgrat que el mateix artista detalla que ja ha actuat en altres pobles amb un format similar. El repte és barrejar-se entre el públic, entretenir amb habilitats diverses i que tothom pugui gaudir d'una bona estona, més enllà de les parades de llibres, roses i les habituals iniciatives literàries.