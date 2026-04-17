Una representant d'Espanya a Eurovisió, cap de cartell del Roser de Maig a Cerdanyola

Cerdanyola ja té a punt una nova edició del Roser de Maig, que se celebrarà de l’1 al 4 de maig i que arriba amb una programació àmplia, participativa i amb novetats destacades en la distribució d’espais. L'entrega tindrà enguany un inici especial amb el pregó a càrrec del Cerdanyola CH, que celebra el seu 90è aniversari i serà el responsable de donar el tret de sortida a la Festa Major. L’Ajuntament, amb la implicació de més de cinquanta entitats culturals, socials, esportives i veïnals, consolida una celebració que posa al centre la participació ciutadana, la cultura popular i els grans esdeveniments musicals.
El cartell del Roser de Maig 2026 inclou actuacions destacades com Sau i Revólver el divendres 1 de maig, Melody, i Maldita Nerea el dissabte 2 de maig, 31 FAM i La La Love You el diumenge 3 de maig, entre d’altres, amb propostes pensades per a tots els públics i generacions. El tancament de la festa, dilluns 4 de maig, anirà a càrrec d'El Último Tributo, tribut oficial a Manolo García i El Último de la Fila, en un concert especial de cloenda.
Noves ubicacions
La principal novetat d’aquesta edició és el canvi d’ubicació dels grans concerts. L’escenari principal de dissabte i diumenge es traslladarà al Parc Xarau, una decisió que permet perimetrar l’espai i millorar les condicions de seguretat i confort del públic assistent. D'altra banda, el Parc del Turonet es manté com a escenari dels concerts del primer dia i del piromusical, i es consolida com a nou epicentre de les activitats familiars, que enguany deixaran el parc Xarau per instal·lar-se íntegrament al parc del Turonet per oferir una experiència més còmoda i adaptada.
Paral·lelament, tornarà a apostar-se pel Punt Lila durant les nits. En aquest sentit, la regidora de Cultura i Igualtat, Andrea Borrego, destaca que "el punt lila és un espai imprescindible per garantir que la Festa Major sigui un entorn segur i lliure de violències masclistes. Volem que tothom pugui gaudir dels grans concerts amb tranquil·litat, sabent que hi ha recursos d’informació, prevenció i atenció disponibles durant les nits amb més afluència”. A més, la Festa Major torna a posar en valor la forta implicació del teixit associatiu cerdanyolenc. El consistori també destaca el compromís amb la inclusió. Les polseres d’accés preferent per a persones amb necessitats especials es podran recollir a l’Associació de Veïns de Fontetes (carrer Reis, 30) en els següents horaris: els dimecres de 10:30 a 13 h i els dijous de 10 a 12:30 h. A més, es mantindran les mesures d’adaptació per a persones amb sensibilitat auditiva i ajustos horaris en determinats espais de la festa.
Durant la presentació de la Festa Major, l’alcalde, Carlos Cordón, ha remarcat que “el Roser de Maig és un moment de trobada, d’orgull de ciutat i de celebració compartida”. David González, regidor de Grans Esdeveniments, també ha subratllat que “la reorganització d’espais i la nova app ens permetran millorar l’experiència, la seguretat i la informació en temps real”. En aquest sentit, l’app permetrà a la ciutadania consultar tota la programació de manera personalitzada, filtrant per dies, espais, horaris o tipus d’activitat. També oferirà la possibilitat de marcar actes com a preferits per crear una agenda pròpia adaptada als interessos de cada usuari.
El mocador de Festa Major
Per segon any, el mocador del Roser de Maig tornarà a ser un dels elements identitaris de la festa. El seu repartiment es farà en diversos espais municipals i punts de la ciutat. Els punts fixos de distribució seran Ajuntament (OAC), Ateneu, Espai Gran, Guiera i Masia Can Serraparera. A més, s’instal·laran carpes de distribució a la plaça Francesc Layret el dia 23 d’abril durant la Diada de Sant Jordi, el divendres 1 de maig a la tarda i el dissabte 2 de maig durant tot el dia.