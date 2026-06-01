ARA A PORTADA

Cerdanyola del Vallès

Dol per la mort de dos professors de la UAB

El centre ha expressat el seu condol per la pèrdua dels professors Oriol Guasch i José Manuel Blecua

  • Camí del Campus UAB
Publicat el 01 de juny de 2026 a les 11:19
Actualitzat el 01 de juny de 2026 a les 11:51

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) està de dol per la mort de dos professors vinculats a la institució. D'una banda, la universitat ha expressat el condol pel traspàs d'Oriol Guasch Boyé, professor del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials de la UAB. La seva activitat docent es va desenvolupar fonamentalment a la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB, a les titulacions d'Educació Infantil i d'Educació Primària, al Màster de recerca en didàctica de la llengua i la literatura i al Màster de formació del professorat de secundària (especialitat Llengua i literatura).

També la setmana passada va morir José Manuel Blecua, qui va ser catedràtic de llengua espanyola de la UAB i director de la Reial Acadèmia Espanyola. Va ser distingit amb la Gran Creu de l'Ordre Civil d'Alfons X el Savi, el Premio Aragón de Investigación, la distinció Jaume Vicens Vives, el premi Atlàntida, la Medalla d'Or de la ciutat de Saragossa i el Premi de les Lletres Aragoneses. El 2014, va ser investit doctor honoris causa per la Universidad Carlos III de Madrid. Va rebre el premi Amic dels Amics de l'Associació d'Amics de la UAB i la seva tasca docent a la Universitat va ser objecte d'un homenatge al llibre Al otro lado del espejo. Comentario lingüístico de textos literarios, coordinat per les professores Gloria Clavería i Dolors Poch.

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades