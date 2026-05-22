FOTOS | Ensurt per l'esfondrament d'un sostre a Castellar

Ensurt aquest divendres a la tarda al carrer de les Bassetes de Castellar. La teulada d'un garatge, en un immoble antic, s'ha esfondrat per causes que ara s'investiguen. Afortunadament, sense causar ferits. A més del SEM, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat fins al lloc. Fonts del cos d'emergències detallen que es preveu mantenir la vigilància en la zona davant del risc de caiguda d'algun altre element, amb bigues velles. Amb tot, descarten danys ni afectacions en l'edifici annex on s'ha produït l'esfondrament. L'avís ha arribat minuts després de les cinc de la tarda. Els veïns han sortit a l'exterior després del terrabastall, que per sort no ha suposat cap dany personal.

	Cau un sostre a Castellar
	D.S