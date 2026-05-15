La Sala Blava de l’Espai Tolrà ha acollit aquesta setmana la 1a Nit del Comerç de Castellar del Vallès. Un acte que ha reconegut, per primera vegada en una cita de gran format, la trajectòria i l’arrelament dels establiments comercials, de serveis i de restauració que han format part de la història econòmica i social de la vila. L'acte, impulsat per l’Ajuntament, va servir per homenatjar un total de 34 establiments del municipi amb una llarga trajectòria. En aquesta primera edició es van distingir negocis en tres categories: establiments amb més de 50 anys, amb més de 75 anys i amb més de 100 anys d’activitat continuada a la localitat. La iniciativa ha fet pujar a escena noms il·lustres en l'imaginari col·lectiu castellarenc com l'Andreví, el Mas Umbert, l'Airesol, el Mas Pinetó, el Canyameres, el Garbí, l'Stop, els Frutos, El Picarol, la papereria Vallès o Materials Amigó. Referents que han marcat diferents generacions.
Els reconeixements als establiments centenaris van posar la cirereta per lloar set negocis que han superat el segle d’activitat: Estació de Servei Truyols, Forn de Pa Sant Jordi, Agrosans, Pastisseria Villaró, Farmàcia Yangüela, Begudes Parera i Forn Viñas. Aquest últim, reconegut com el comerç més longeu encara en actiu a Castellar, amb origen l'any 1837. "Jo diria que no només de Castellar, també Catalunya, però no m'atreveixo a dir més", riu Gabriel Viñas després de constatar l'estima de la resta de companys de viatge en una gala multitudinària. "Va ser molt maco. Sempre agrada i fa il·lusió. Feia temps que no veia algun dels convidats i va ser especial", diu sobre la proposta que ha fet lluir la marca castellarenca.
Viñas encarna la sisena generació del negoci familiar. "Tinc un document oficial de 1840 d'un pagament de pa que s'havia fet a unes tropes carlines establertes a Sant Llorenç", recorda. Llavors, el local ja era al carrer del Puig de la Creu. "Sempre ha sigut aquí. Mateix lloc i mateixa família", reivindica. El Gabriel va iniciar la seva carrera professional en el món econòmic. Fins que un dels treballadors del forn va fallar i va decidir assumir el repte. Des de llavors, ha conegut els secrets de la vida entre l'obrador i el taulell. Des d'anar a treballar a la mitjanit fins a les tres de la matinada per tenir les barres a punt a primera hora. "En realitat, no han canviat tant les coses. Jo he treballat amb quatre tipus de forns. Des del forn morú, amb llenya i picant, fins ara, que són de gas. Però el concepte és el mateix". El tracte amb el client i el servei, avisa, són la base de tot. "Qualitat, servei i preu", resumeix sobre els ingredients. "Amb la resta s'hi pot jugar. Si fas una cosa ben feta, és el mateix que quan vam començar", conclou.
El castellarenc ha exercit molts anys de formador al Gremi de Flequers. "Conec tots aquests que ara surten als diaris", riu. Els tres fills han seguit altres camins. Però la possibilitat que ara agafin el relleu està sobre la taula. "L'altre dia em va dir: papa, hem de parlar. No ho sé, ja veurem. Tant de bo arribem a 200. I si no, no passa res", tanca. Amb 70 anys, viu l'etapa de la jubilació activa amb tranquil·litat, mostrant-se de tant en tant com a cara visible amb la clientela. "Feia dies que no et veia!", saluda a una de les compradores, exhibint do de gents. En representació de tots els guardonats de la cita a l'Espai Tolrà, va ser l'encarregat d'adreçar unes paraules d’agraïment als seus predecessors i va reivindicar el valor de la tradició, l’esforç familiar i el comerç de proximitat com a elements essencials per fer poble. “Els nostres comerços donen un servei molt important al poble i són també un motor econòmic i de desenvolupament imprescindible”, va ressaltar.
Els guardons van ser lliurats per l’alcaldessa de Castellar, Yolanda Rivera, i el tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Rubén Peñalver, en un acte que va comptar amb l’acompanyament al piano de Sebastià Soley i que va repassar la història i les trajectòries familiars dels comerços distingits. En total, hi van assistir més de 200 persones, entre les quals el president de la Cambra de Comerç de Sabadell, Ramon Alberich, i la presidenta de Comerç Castellar, Mireia Juliana. El comerç de proximitat continua al peu del canó.