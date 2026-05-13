Quin ha de ser el futur de Cal Gorina?

Abans de tancar el 2023, l'Ajuntament de Castellar va anunciar l'adquisició d'una tacada de quatre equipaments que passaven a ser de gestió municipal. La compra es va fer efectiva aprofitant "la solvència econòmica" del consistori i la línia d'ajuts del 2023, en una operació global d'uns tres milions d'euros que incloïa l'icònic edifici de Cal Gorina -que va comportar una inversió al voltant del milió-. L'aleshores alcalde Ignasi Giménez detallava que l'objectiu era garantir l'estabilitat i la seguretat de l'espai -que havia estat ocupat il·legalment abans del canvi de mans- per conservar tots els elements patrimonials de l'immoble. En aquell mateix moment, es va avançar que s'obriria pròximament un procés participatiu a la ciutadania per decidir a què es destinaria "a mitjà i llarg termini". Gairebé dos anys i mig després d'aquell moviment, l'equipament reapareix en escena, sense haver experimentat cap procés de transformació visible per als castellarencs.
El nou col·lectiu Poble Viu es va presentar en societat el cap de setmana passat amb un vermut popular centrat a recordar la història del que va ser l’ateneu d’entitats autogestionat de la vila. L'acte va ser al carrer del Centre, davant d'un edifici amb orígens medievals tancat al públic des del març del 2021. "Abans de la pandèmia, era un pol d'activitat. Moltes associacions estaven arrelades allà. I hi havia moviment i caliu, no només de col·lectius, sinó també de figures que s'hi adreçaven de forma individual", apunta Toni Alfaro, membre del grup que va organitzar la trobada. Des que es va clausurar, lamenta, no s'ha ofert una alternativa. "Per això, reivindiquem un espai amb un valor que es va anar construint a poc a poc", recorda.
La voluntat expressada des d'un primer moment pel govern local va ser destinar l'antiga masia a ús ciutadà, satisfent les necessitats de tipus social, cultural, educatiu, lúdic i cívic del poble. Els serveis tècnics van engegar durant el gener del 2024 els treballs previs per a la rehabilitació de l'emplaçament, molt malmès estructuralment. Segons van assenyalar, eren actuacions necessàries per determinar quins treballs caldria dur-hi a terme posteriorment per garantir la seguretat de l’edifici. Tot plegat, continua a l'espera de definir el seu ús. La carpeta està sobre la taula del despatx de l'Ajuntament. Fonts municipals detallen que actualment s'està definint com serà el procés participatiu, encara sense data. Des de l'àrea d'Urbanisme, remarquen, els esforços s'orienten a analitzar les noves intervencions indispensables abans d'arrencar una nova fase -igualment, sense calendari-, que vol implicar els futurs inquilins de l'espai. Mentrestant, veus del món associatiu apugen el to, reclamant avenços. "Continuem sense una proposta en ferm. És una llàstima i volem que es torni a obrir. Com a espai municipal. Cal adequar i revitalitzar amb l'històric i recorregut que tenia", coincideixen.
L'esdeveniment a l'indret va oferir la possibilitat de visitar l’exhibició fotogràfica sobre Cal Gorina, amb testimonis gràfics donats per diferents entitats, particulars i formacions polítiques que anteriorment havien tingut representació al consistori. En la mateixa línia, la lectura d'un manifest va reivindicar el seu paper aglutinador del teixit social local, però també va servir per posar la lupa en el seu futur. Més enllà de l'esperit cultural, el naixement de Poble Viu té un rerefons polític. El grup destaca que les darreres aparicions públiques suposen el tret de sortida a un seguit d'accions que continuaran. Cal Gorina torna a estar en el punt de mira.