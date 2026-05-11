Castellar Vell ja fa olor de paella

L'Aplec de Castellar Vell és una de les celebracions marcades en vermell en el calendari local. Com és tradició amb l'arribada del mes de maig, la ciutadania podrà gaudir de la jornada cultural el pròxim diumenge en un entorn privilegiat. A diferència del que ha passat a Sabadell, amb un Aplec de la Salut atípic -fora del santuari-, a Castellar sí que es podrà desenvolupar amb normalitat en l'entorn natural, sense restriccions per la pesta porcina africana. D'aquesta manera, la cita arriba a la 46a edició. No faltaran les entitats castellarenques, els dibuixants, les escenes de canalla corrent, la música sonant de fons i l'arròs omplint les paelles al foc. L'ingredient imprescindible any rere any per a les colles. "És un esdeveniment imprescindible. Passes un dia a la natura farcit de cultura popular. És una jornada rodona", resumeix el Xavi, membre d'un dels grups que no fallarà a la diada.
Així, el 43è concurs d’arrossaires tornarà a ser una de les propostes centrals de la jornada. Es mantenen les quatre categories habituals: paelles petites (fins a 15 persones), mitjanes (de 16 a 50), grans (més de 50) i joves (participants de fins a 30 anys). Les inscripcions són obertes fins divendres a les 14 hores al formulari disponible al web municipal. Ja s'ha superat la desena de colles inscrites, que sumen més de 150 persones. Però la recepta té més ingredients. Durant el matí hi haurà activitats per a totes les edats: jocs de cucanya a càrrec de Colònies i Esplai Xiribec, el concurs de creacions de flors boscanes que proposa l’Escola Nocturna i la trobada Dibuixant Castellar organitzada per ART_08211 també serviran d'avantsala. A més, entre les 11 i les 13 hores tindrà lloc un bloc d’actuacions que comptarà amb la participació de l’Agrupació Sardanista, el Ball de Bastons, el Ball de Gitanes, els Capgirats i els Gegants de l’Esbart Teatral de Castellar i Tucantam Drums.
Accés en vehicle i a peu
Entre les 7 i les 9 del matí, la Policia Local controlarà l’accés en cotxe a l’esplanada de Castellar Vell, que només es permetrà per descarregar estris, i que es tornarà a obrir a partir de les 17 i fins a les 18.30 hores. Posteriorment, l’accés en vehicle quedarà tancat. El consistori ha habilitat un formulari específic per tal que les persones amb mobilitat reduïda puguin sol·licitar accés en vehicle fora d’aquest horari restringit. Les peticions es poden fer fins a les 14 hores de dijous a internet. Les sol·licituds són obertes als usuaris de cadires de rodes, que depenguin de bastons per poder moure’s bé o que tinguin alguna dificultat per accedir-hi a peu.
Els vianants poden accedir a Castellar Vell seguint l’itinerari de natura editat pel Centre Excursionista de Castellar, senyalitzat amb punts blaus i que passa per Ca n’Oliver, el Castell i Castellar Vell. La programació de l’Aplec també inclou la visita històrica que cada any organitza el Centre d’Estudis de Castellar-Arxiu d’Història. Enguany, però, s’ha avançat un dia i es durà a terme dissabte. Un cop més anirà a càrrec de l’historiador Jordi Roig, que en aquesta ocasió donarà a conèixer el passat del jaciment i els seus secrets més ben conservats. En un any marcat per les troballes destacades en l'emplaçament. Tot i que l’activitat començarà a les deu del matí, les persones que vulguin anar-hi a peu podran sortir en grup a les 9 hores des de la Casa Ribas. L'indret ja respira cultura i tradició a les portes d'un cap de setmana molt especial.