Les curiositats que amaga la història de la Biblioteca Antoni Tort

Els edificis són, sovint, el millor testimoni de la història d'un lloc. Símbols d'un patrimoni que explica l'evolució dels municipis. A Castellar, un d'aquests elements emblemàtics és la Biblioteca Municipal Antoni Tort, que atresora una sèrie de capítols desconeguts per a tota una generació de veïns que només l'han visitat pels seus llibres. Amb aquesta premissa, l’Ajuntament ha presentat el llibre il·lustrat El Sindicat Agrícola Harmonia, adreçat especialment al públic familiar, ideat per Carles Martínez Calveras, amb il·lustracions de Joan Mundet i textos de l’historiador Llorenç Genescà Ferrer. "Un edifici pot ser el narrador d'una història, malgrat que no sigui habitual. Molta gent gran té el record del Sindicat i encara li diu així a la biblioteca", explica Genescà sobre la proposta.
L'espai del carrer de Sala Boadella neix al segle XX com a seu local de la Unió de Rabassaires, un sindicat fundat a Catalunya per atenuar la situació precària dels jornalers del camp i la vinya amb l'arribada de la fil·loxera durant el segle XIX. La substitució de camps, amb menys mà d'obra, i l'acumulació en poques mans del terreny agrari, va motivar el moviment associatiu que a Castellar va fructificar amb la construcció de l'edifici. Un lloc de trobada que acollia activitats culturals i lúdiques, però també servia per a la compravenda de productes del camp. "Va ser així fins al 1939", repassa l'historiador, que recorda que l'equipament va ser requisat per les institucions franquistes.
Amb el pas dels anys, l'actual biblioteca va ser gimnàs municipal o seu de l'oficina de Correus. Amb tot, mai va perdre la seva força com a punt de reunió. El 1985, gràcies al conveni entre l'Ajuntament i la Generalitat, es va instal·lar la Biblioteca municipal al soterrani. Es va batejar amb el nom d'Antoni Tort, últim alcalde triat democràticament abans de la Guerra Civil. L'octubre del 2001, l'equipament es va ampliar i renovar íntegrament, doblant la superfície i ocupant l'espai que fins al 1993 havia estat la seu del gimnàs. "Un dels records que tenim una generació d'estudiants és que a la tarda notaves com el sostre rebotava, mentre la gent corria per allà", relata Genescà.
El llibre publicat ara narra d’una manera didàctica les curiositats d'un edifici que enguany celebra el seu centenari. És el segon títol de la col·lecció “Històries de Castellar”, una iniciativa que té per objectiu apropar la història a les noves generacions. La col·lecció es va estrenar l’any passat amb la publicació del llibre Emília Carles Tolrà, sobre el paper de la marquesa en la vida i la història de Castellar. "La primera entrega va anar molt bé. Hi havia diferents opcions, però just aquest 26 d'abril feia 100 anys de la inauguració de l'edifici del Sindicat", resumeix un dels impulsors, que confia en el potencial del projecte per continuar ampliant la col·lecció.
L'edifici és inventariat pel Servei de Patrimoni de la Diputació. Actualment, emprempta de la vida social d'una època marcada per aquest associacionisme en forma de cafès i cooperatives. "El sindicat no era més que una altra d'aquestes seus on es reunien els homes, i que es replicava en altres pobles i ciutats de l'entorn", tanca Genescà, que va ser una de les veus presents en l'acte d'estrena del llibre. També van assistir l’alcaldessa Yolanda Rivera i l’il·lustrador Joan Mundet.