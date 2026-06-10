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Castellar del Vallès

Evacuen dos supermercats i confinen desenes de veïns per una fuita de gas en unes obres a Castellar

Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Procicat pel succés

  • Desplegament per una fuita de gas a Castellar -
Publicat el 10 de juny de 2026 a les 17:37
Actualitzat el 10 de juny de 2026 a les 17:56

Ensurt aquest dimecres a la tarda a la zona d'obres de la carretera B-124, a l'entrada de Castellar, on es fan els treballs d'urbanització de la futura àrea residencial de la Playtex. Els operaris del solar haurien trencat una canonada, provocant una fuita de gas que ha obligat a confinar desenes de veïns i evacuar els supermercats Supeco i Consum, a més del restaurant El Caliu i l'empresa de construcció Amigó. L'incident ha tingut lloc cap a les 16 hores, quan el 112 ha rebut l'avís. Els treballadors de la companyia de gas s'han desplaçat fins a l'indret per mirar de restablir la normalitat. A més, també hi havia desplegades tres dotacions de Bombers de la Generalitat i la Policia Local. Afortunadament, no consten danys personals en el succés.

La fuita s'ha produït a l'exterior, al carrer de la Gran Bretanya. Ràpidament, el cos de seguretat local ha confinat preventivament els carrers pròxims en un perímetre de 50 metres: ronda de Turuguet, passatges de Joan Capri, Montserrat Roig, Mercè Rodoreda, M. Aurèlia Capmany i carrer de Martí i Pol, Josep Vicenç Foix i Carles Riba. També s’han evacuat els comerços adjacents a la carretera de Sabadell. L’Ajuntament ha activat el DUPROCIM en fase d’alerta i ha avisat el CECAT. Per la seva banda, Protecció Civil ha activat la prealerta del pla PROCICAT. Es recomana seguir les indicacions de les autoritats pertinents.

Fotos de Juanma Peláez:

  • Desplegament per una fuita de gas a Castellar
  • Desplegament per una fuita de gas a Castellar
  • Desplegament per una fuita de gas a Castellar
  • Desplegament per una fuita de gas a Castellar

 

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