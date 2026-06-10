ARA A PORTADA
-
Hi haurà pantalla gegant a Sabadell per al Mundial? Sílvia Fernández Sequero | Marc Segarra Rodríguez
-
-
Alerten de la presència de caravanes habitades permanentment a Can Gambús: "Se'ls hauria d'ajudar" Jan Cañadell Puigmartí
-
El síndic avisa que "els problemes de convivència no tenen colors polítics" i "la ciutat necessita menys confrontació" M.O.
-
La Bolle s'acomiada de Sabadell després de 43 anys sent una extensió de l'Escola Pia: "Ha estat el nostre gran motor" Marta Ordóñez
Evacuen dos supermercats i confinen desenes de veïns per una fuita de gas en unes obres a Castellar
Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Procicat pel succés