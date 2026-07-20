Nou capítol en el serial de la mobilitat a Castellar. Malgrat que el servei d'autobusos –l'únic sistema de transport públic col·lectiu a la vila– ha incrementat les expedicions sobretot amb l'estació de la plaça d'Espanya de Sabadell, el dèficit en aquest àmbit continua preocupant la ciutadania i el Govern local. El juny passat, l’alcaldessa castellarenca Yolanda Rivera i el regidor de Mobilitat, Aleix Canalís, es van reunir amb la directora general de Transport i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Susi López, per abordar possibles millores en el municipi. Ara, la carpeta s'ha reobert arran de les queixes de diversos usuaris, que posen la lupa en la situació de saturació a bord i la supressió d'algunes sortides previstes.
L’Ajuntament ha enviat una carta al secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, Manel Nadal, per expressar el seu neguit per les incidències reiterades en el compliment dels horaris de les línies d’autobús C1 –fins a Sabadell– i C4 –amb destí a Sant Feliu del Racó i el Balcó–. Així, demanem l’adopció de mesures correctores i preventives. Durant aquest mes de juliol, el consistori ha rebut un "nombre significatiu de queixes" per retards, alteracions dels horaris i serveis que no s’han arribat a prestar. Les incidències s’han detectat en diferents franges del dia, especialment al voltant de les 14 i de les 22 hores. Entre les situacions comunicades, destaca un retard d’uns 40 minuts en un servei previst al voltant de les 16 hores, que va obligar diverses persones a esperar a les parades en plena onada de calor.
Rivera sosté que des de l'executiu han pogut comprovar que els problemes s'han repetit i ara volen que les reclamacions no caiguin en sac foradat. Així, considera que “en plena onada de calor no podem permetre que la ciutadania hagi d’esperar 30 o 40 minuts a les parades, amb les repercussions que això pot comportar, especialment per a les persones més vulnerables”. Des dels despatxos municipals es van posar en contacte amb l’empresa operadora del servei, Moventis, que atribueix algunes de les incidències a problemes en els sistemes de refrigeració dels vehicles derivats de les altes temperatures. “Entenem que es poden produir incidències tècniques i que cal prioritzar la seguretat i el benestar dels passatgers i del personal conductor, però en aquests casos s’han d’activar els mecanismes necessaris per substituir els vehicles i garantir la continuïtat del servei”, afirma l'alcaldessa.
En el document transmès, l’Ajuntament demana a la Generalitat que informi de les actuacions realitzades arran de les incidències registrades aquest juliol i, especialment, de les mesures previstes per reduir la possibilitat que situacions similars es tornin a produir. En un primer contacte, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ja ha comunicat al consistori que ha fet gestions amb la companyia i que farà un seguiment del funcionament del servei. “Des de l’Ajuntament continuarem a sobre d’aquesta qüestió perquè les línies C1 i C4 són serveis essencials per a la mobilitat de Castellar i cal garantir-ne la puntualitat, la continuïtat i la qualitat”, conclou Rivera.