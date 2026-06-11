Un bus 'fantasma' que passa només un dia a l'any: realitat o imaginació?

La reivindicació de diferents veïns que reclamen una connexió de transport públic entre Castellar i Terrassa continua sobre la taula. Els moviments s'han fet des de diferents sectors, especialment, d'usuaris descontents amb el servei actual –que els obliga a viatjar fins a Sabadell i agafar Rodalies–. Una de les accions impulsades ha estat la recollida de signatures, ja presentades a l'Administració. La qüestió no és aliena al terreny polític: tant el Departament de Territori com els Ajuntaments implicats confirmen que la demanda s'ha abordat en diferents reunions els últims temps. Dimarts, l’alcaldessa castellarenca Yolanda Rivera i el regidor de Mobilitat, Aleix Canalís, es van reunir amb la directora general de Transport i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Susi López, per abordar possibles millores en el municipi.
Durant la trobada, l’Ajuntament va posar sobre la taula la necessitat d'augmentar la freqüència i la capacitat de la línia C1, que connecta amb Sabadell. També es va plantejar la recuperació de la connexió directa amb Terrassa, que pugui donar servei a urbanitzacions com Can Font i Ca n’Avellaneda. Un altre dels temes tractats va ser la millora de la línia C4, que arriba a Sant Feliu del Racó i el Balcó de Sant Llorenç. El consistori considera que el servei actual és insuficient per donar resposta a les necessitats de mobilitat d’aquests nuclis. Finalment, els representants locals també van demanar revisar la zonificació tarifària: Castellar és a la zona 3C mentre que Sabadell, principal punt de connexió, forma part de la zona 2C. La situació penalitza els usuaris habituals del transport públic i encareix els desplaçaments amb títols integrats.
Els informes avalen el reforç
En aquest sentit, l'associació Promoció del Transport Públic (PTP) ha elaborat un informe intern on conclou que la línia Castellar-Terrassa és necessària, atenent el volum de trànsit diari que registra la C-1415a. De fet, els vincles entre dos municipis a escassos quilòmetres de distància són habituals des del vessant formatiu i laboral, més enllà dels serveis o l'oci, amb oportunitats professionals que per a alguns s'esfumen per culpa de la mala connexió viària i la inexistència d'un autobús directe. Aquesta realitat és especialment sagnant per als veïns de les urbanitzacions a mig camí entre les dues localitats, que continuen depenent del vehicle privat, a banda d'un taxi a demanda que s'ha de sol·licitar amb una antelació que el descarta com a alternativa en cas de patir una urgència. Per exemple, per desplaçar-se fins al centre mèdic de referència.
En paral·lel a les conclusions, l'informe també aporta una dada cridanera. Actualment, apunten, existeix una concessió administrativa per al trajecte entre Terrassa i Castellar que es pot qualificar de "fantasma" o "purament testimonial". El servei, sostenen, es redueix a una única expedició anual, coincidint amb la festivitat de Sant Josep. "Aquesta anomalia administrativa neix de la necessitat de l’operador per retenir aquesta concessió, però, evidentment, no té cap mena de sentit de cara a l’usuari", argumenten des de la PTP. Fonts de Territori, però, reiteren que són desconeixedors d'aquesta línia, que diferents veïns asseguren haver vist un dia a l'any. "És un autobús que va i ve buit i no torna a passar fins a l'any següent", refermen al Diari. Els operadors consultats també descarten tenir-ne constància ni cap vinculació. El que és segur és que encara hi ha una marquesina a Can Font que resisteix de quan hi parava un autobús de la línia. Actualment, sense que cap vehicle d'alta capacitat s'hi aturi.
En qualsevol cas, no seria un cas únic. De fet, fa uns mesos, diferents mitjans es feien ressò de la situació que viuen els veïns d'Artés, al Bages. Ells tenen una línia d'autocar interurbà, la 720 de Sagalés, que els porta a Vic, la capital d'Osona, però que només circula dues vegades l'any, amb un viatge d'anada i un de tornada. Ho fa el dissabte abans del dia de Nadal i el d'abans del Diumenge de Rams. De cara al pròxim 19 de març, caldrà estar atents a la carretera entre Castellar i Terrassa. S'haurà de resoldre la incògnita: realitat o imaginació?