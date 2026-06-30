La nova piscina de Castellar posa fi a una llarga reivindicació: "El lloc és privilegiat"

La nova Piscina Municipal Colobrers de Castellar ja acull les corredisses dels més petits entre els crits de pares, mares, avis i tiets demanant prudència en sortir de l'aigua. La inauguració va atraure durant el primer cap de setmana unes 2.400 persones que van gaudir del bany gratuït en les franges horàries habilitades els primers dos dies. Ara, l'entrada ja està estipulada segons els preus fixats –set euros per al passi d'un dia en adults, cinc si són residents o treballadors a la vila–. L’obertura va comptar amb una àmplia representació institucional, inclosa la participació de l’alcaldessa Yolanda Rivera, regidors del consistori, membres de les empreses constructores i de la companyia gestora, l’equip tècnic municipal i infants i adolescents del Consell d’Infants i Adolescents de Castellar. Aquests últims, encarregats de saltar a l'aigua, en un gest simbòlic per confirmar que les instal·lacions són ja una realitat.
Rivera remarcava la importància del nou equipament, situant l'estrena com un d'aquells dies que es recordaran sempre al municipi. La piscina és “un dels projectes més importants que ha afrontat l’Ajuntament de Castellar en els darrers anys”, deia, amb una inversió per sobre dels 3,6 milions d'euros. Més enllà de les zones d'aigua, les instal·lacions disposen d'un bar gestionat finalment per CIPO. L'Amanidor ha permès generar oportunitats laborals per a persones amb discapacitat intel·lectual. Sobre el paper, es contemplava un servei de restauració més ampli que s'ha acabat descartant.
Entre els banyistes, la satisfacció és generalitzada. "Soc castellarenc de tota la vida i encara tinc l'esperit de la piscina antiga. Des que es va tancar, estava esperant que en fessin una així", diu Paco Morales. Al principi, admet, era una mica reticent amb la localització. "Pensava que quedava una mica allunyada del poble. Però està molt bé perquè corre aire i pots aparcar bé". A més, destaca, les piscines estan molt adaptades a tots els usuaris, amb un dels espais amb entrada a l'estil platja. Morales confirma que hi tornarà. "Treballo al polígon i, quan plegui, vindré. Ja m'he tret l'abonament de temporada. Portava 20 anys esperant, ara que la posen, hem d'aprofitar. Li he donat la tabarra a l'alcalde anterior i ara a la Yolanda", riu.
La piscina esdevé un refugi climàtic i un espai de socialització en els mesos de més calor. "Per a nosaltres, que tenim dues nenes petites, és un luxe poder venir i refrescar-se", diu el Ferran Ruiz. Fins ara, confessa, l'opció no formava part del dia a dia. "No havia anat mai al Complex Puigverd. Però aquí segur que repetirem", avisa el castellarenc. Els visitants no només són del poble. També hi arriben veïns de la rodalia, atrets per les condicions que s'hi troben. "És prou gran, el bar està molt bé i la piscina, d'aquestes infinites, és molt bonica. Penso que falten una mica de zones d'ombra, però per la resta, impecable", considera Helena Ortuño, veïna de Sant Llorenç Savall. "Vindrem aquí, que així canviem d'ambient".
Els espais d'ombra o l'arrelament de la gespa són els punts en els quals es posa més la lupa i on afloren algunes crítiques, després que les tasques en la posada a punt s'hagin accelerat en les darreres setmanes. Fonts municipals apunten que ja s'ha posat fil a l'agulla per afegir alguns tendals per generar més espais sense l'impacte directe del sol. També caldrà ajustar l'aforament. Una zona d'estada encara no estava habilitada en l'estrena i alguns avisaven que l'assistència massiva de banyistes condiciona l'experiència i posa a prova la infraestructura. La cohabitació d'abonats i banyistes puntuals segur que serà un repte, especialment, quan pugi més el mercuri. Les cues en l'entrada ja s'han pogut veure, en un moment en què molts aprofiten per treure's l'abonament de temporada.
El projecte havia generat un gran debat ciutadà i polític per la necessitat d'un gran espai d'aquestes característiques. Un dels grups que havia qüestionat el plantejament d'una piscina d'estiu, limitada al període de calor, va ser ERC. La seva portaveu, Dolors Ruiz, celebra que la ubicació triada és "fantàstica", tot i que assenyala alguns dubtes pel que fa a l'accessibilitat, sobretot, davant una gran afluència. La formació republicana qüestiona que l'equipament "no arribarà a tres mesos obert", malgrat la "gran inversió" que ha comportat. En aquest sentit, afegeix que no hi haurà restaurant, optant finalment per un model similar al del Casal Catalunya –amb productes ja preparats–. Ruiz avisa que des del partit fiscalitzaran el funcionament de la infraestructura, posant la lupa en la seguretat sanitària. La qüestió arribarà al ple de juny a través de dues preguntes previstes en la sessió d'aquest dimarts.
L'opció de tenir un restaurant obert tot l'any, tal com estava contemplat, sobrevola. Joan Juni, portaveu de Junts per Castellar, considera que pot ser una opció a explorar en pròximes temporades, ja que l'indret és molt atractiu per tenir un servei permanent. “És una llàstima que al final s'hagi frenat la licitació del restaurant. Finalment, ho porta CIPO, que està molt bé". El 2019, recorda, els grups van presentar els seus projectes. Ara, la tria del lloc encaixa amb la proposta que van fer els juntaires. “Tota la part esportiva s'ha d'anar fent a l'altra part de la ronda. Era el lloc adequat. A més, és emblemàtic. S'ha fet un bon projecte, amb quatre piscines. Com passa amb les pistes d'atletisme, la gent se sorprèn de l'espai quan hi arriba", reivindica sobre l'encant. Aspectes com la gespa natural també desperten recels, tot i que són "petits detalls" que caldrà anar vigilant.