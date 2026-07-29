Castellar, capital del teatre amateur durant quatre dies

Castellar acollirà del 17 al 20 de setembre la primera edició del Fòrum Vallesà Amateur de Teatre (FORVAT), una iniciativa impulsada per la Coordinadora de Grups Amateurs de Teatre del Vallès que neix amb la voluntat d'esdevenir un punt de trobada, intercanvi i promoció de la disciplina al territori. Durant quatre dies, el públic podrà gaudir de disset espectacles presentats per disset companyies procedents de diferents municipis de Catalunya. Les representacions tindran lloc simultàniament en dos espais escènics: L'Alcavot Espai Cultural i la Sala de Petit Format. Des de l'organització destaquen que aquest doble escenari permetrà oferir una programació intensa i diversa que convertirà la vila en la capital del teatre amateur durant tot el cap de setmana.
A la llista de participants hi ha companyies de Terrassa, Bellaterra, Montcada i Reixac, Sant Cugat o Sabadell, entre altres. La resposta del sector ha superat les expectatives de l'organització i confirma l'interès que desperta aquesta nova iniciativa. El FORVAT neix amb l'objectiu de crear una xarxa estable de col·laboració entre els grups amateurs, afavorir l'intercanvi d'experiències i donar més visibilitat al teatre que es produeix arreu del territori. L'objectiu és convertir Castellar en un gran aparador de la creativitat escènica amateur, amb propostes que abracen la comèdia, el drama, el teatre musical, els clàssics, les adaptacions contemporànies i els textos de creació pròpia.
La Coordinadora de Grups Amateurs de Teatre del Vallès i les entitats col·laboradores conviden tota la ciutadania a participar en aquesta primera edició del format i a descobrir la qualitat i la vitalitat del teatre de grups amateurs català. Un moviment cultural format per centenars de persones que, des de la passió i el compromís, mantenen viu el teatre als nostres pobles i ciutats.
Quines companyies en formaran part?
- Companyia8 (Terrassa), amb Desahuciadas.
- Alcavot Teatre (Castellar del Vallès), amb Veïnes.
- QESC – Quadre Escènic de la Santa Creu (Terrassa), amb Alice al Cap.
- Punt i Seguit Teatre (Terrassa), amb Jo, Isabel / El cor.
- Amics del Teatre de Matadepera (Matadepera), amb El Vincle.
- Teatre La Cadira (Bellaterra), amb El dubte.
- La Inestable de Bellaterra (Bellaterra – Cerdanyola del Vallès), amb Cara o creu.
- Agosarats (Polinyà), amb ¿Pactamos o nos matamos?.
- Amics d'Ullastrell (Ullastrell) amb Baby shower
- Teatrada Musical (Montcada i Reixac), amb Mujeres, mujeres, mujeres.
- Companyia Lluís Teatre (Sabadell), amb Fragments d'un riu.
- Estrellats Arts Escèniques (Sabadell), amb L'Herència dels Llops.
- Mira-sol Teatre (Sant Cugat del Vallès), amb El tràmit.
- Nats Teatre (La Garriga), amb Les veus interiors.
- La Corriola Teatre (La Pobla de Mafumet), amb Set anys.
- Catarsi Teatre (Llinars del Vallès), amb Molt soroll per no res.
- El Social Teatre (Terrassa), amb SIS, el musical.