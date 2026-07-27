Castellar acomiada l'estimat Julián Mercado

"Acomiadem el cap de setmana amb un record per a Julián Mercado Ballesteros, que ens va deixar divendres". Amb aquest missatge, l'Ajuntament de Castellar ha expressat el seu condol per la mort d'una figura molt estimada a la vila. De fet, les reaccions no han trigat després de conèixer la notícia i les xarxes s'han omplert de paraules d'estima per al castellarenc. Tal com destaquen des del consistori, Mercado era una persona molt present i molt vinculada a la vida del municipi. Tal com mostren les imatges, com a casteller dels Capgirats i com a membre del grup de teatre Arc de Sant Martí, entre altres disciplines. "Ens afegim a les mostres de condol que aquests dies han expressat diverses entitats i persones del municipi, i traslladem el nostre escalf a la família, amistats i a totes les persones que el van conèixer i estimar", tanquen en un comunicat. La publicació ha despertat una allau de respostes.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tJulián Mercado, en una imatge d`arxiu\r\n\tCedida\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n