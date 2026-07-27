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Castellar acomiada l'estimat Julián Mercado

Castellar del Vallès

Era una figura vinculada al teixit associatiu i cultural de la vila

  • Julián Mercado, en una imatge d'arxiu -
Publicat el 27 de juliol de 2026 a les 09:39
Actualitzat el 27 de juliol de 2026 a les 09:41

"Acomiadem el cap de setmana amb un record per a Julián Mercado Ballesteros, que ens va deixar divendres". Amb aquest missatge, l'Ajuntament de Castellar ha expressat el seu condol per la mort d'una figura molt estimada a la vila. De fet, les reaccions no han trigat després de conèixer la notícia i les xarxes s'han omplert de paraules d'estima per al castellarenc. Tal com destaquen des del consistori, Mercado era una persona molt present i molt vinculada a la vida del municipi. Tal com mostren les imatges, com a casteller dels Capgirats i com a membre del grup de teatre Arc de Sant Martí, entre altres disciplines. "Ens afegim a les mostres de condol que aquests dies han expressat diverses entitats i persones del municipi, i traslladem el nostre escalf a la família, amistats i a totes les persones que el van conèixer i estimar", tanquen en un comunicat. La publicació ha despertat una allau de respostes.

  • Julián Mercado, en una imatge d`arxiu

 

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