Tres detinguts en una operació contra el tràfic de marihuana a Castellar

Un operatiu contra el tràfic de drogues a Castellar ha acabat amb més d'un miler de plantes de marihuana decomissades. La intervenció s’ha fet aquest dijous al matí, amb un desplegament conjunt de la Policia Local de Castellar i els Mossos Sabadell a la urbanització de Can Font-Can Avellaneda. Arran del dispositiu, s'han detingut tres homes i també s’han comissat més d'una trentena de paquets de cabdells de marihuana. A l'indret també hi havia una important suma de diners en efectiu. La intervenció dels agents s’ha dut a terme després de detectar la defraudació elèctrica en un domicili del carrer de Santa Margarida de la urbanització, a mig camí de Terrassa. Això va alertar de la possible existència d’una plantació d'interior de marihuana.\r\n