Castellar invertirà prop de 4 milions d'euros per renovar asfaltats i voreres: on s'actuarà?

Rentada de cara important a l'espai públic de Castellar. L’Ajuntament ha començat a executar aquesta setmana un pla d’asfaltats i manteniment de voreres al nucli urbà, Sant Feliu del Racó i les urbanitzacions que suposarà una inversió total de 3.877.000 euros. L’actuació permetrà renovar paviments, reparar voreres, eliminar barreres arquitectòniques i millorar la seguretat i la comoditat dels desplaçaments a peu i amb vehicle. En el cas dels asfaltats, les prioritats s’han definit a partir d’un estudi tècnic de l’estat dels paviments de la vila, amb dades incorporades al sistema d’informació geogràfica municipal.
Les màquines ja han arribat als polígons, un dels punts més castigats per l'abundant trànsit, sobretot, de vehicles pesants. Les intervencions també miren les urbanitzacions, que han alçat la veu en els últims mesos per l'estat deficient d'algunes zones. El pla en marxa inclou la renovació d’asfalt i voreres als sectors dels Aire-Sols A-B, C i D, Ca n’Avellaneda, Can Font, El Balcó i El Racó. A més, s’han d’afegir també les actuacions que s’han projectat al nucli agregat de Sant Feliu del Racó, que permetran renovar carrers i places del nucli, millorar l’accessibilitat i ordenar millor els recorreguts.
El conjunt del pla suposarà actuar sobre 73.100 metres quadrats de l'espai públic. En concret, es renovaran 64.900 metres quadrats d’asfalt —28.000 al nucli urbà i 36.900 a Sant Feliu i les urbanitzacions— i 8.200 de voreres —3.500 al nucli urbà i 4.700 a Sant Feliu del Racó i les urbanitzacions—. Les obres permetran actuar en carrers amb un ús intensiu, trams amb paviments envellits i punts on cal millorar l’accessibilitat o la seguretat viària. Tot plegat, aprofitant romanents de l'exercici anterior.
L’execució d’aquest projecte ja ha començat al carrer de la Garrotxa, al polígon industrial del Pla de la Bruguera, en el tram comprès entre el carrer de l’Anoia i el carrer del Bages. Tot i que es mantindrà el pas de vehicles perquè les obres s’executaran per fases, es recomana preveure accessos alternatius sempre que sigui possible. Cal tenir en compte que l’accés a les naus estarà habilitat, però, puntualment, es podrà restringir mentre s’estengui l’aglomerat davant de cada accés. El plantejament es repetirà en el nucli urbà, on aviat començaran els treballs. La previsió és que el conjunt d'accions s'allarguin tot aquest any i puguin finalitzar abans del 31 de desembre.
Llista d’actuacions
Nucli urbà
Asfaltats
- Ronda de Tolosa (entre carretera de Sabadell i carrer de Prat de la Riba)
- Carretera de Sentmenat (entre carrer del Mestre Pla i la ronda de la Tramuntana)
- Carrer del Doctor Rovira (entre carrer de Josep Anselm Clavé i Passeig)
- Carrer de la Garrotxa (entre carrer de l’Anoia i carrer de Manresa)
- Carrer del País Valencià (entre carrer de Catalunya i carrer de Balmes)
- Carrer dels Garrofers (entre carrer del Racó i carrer de Bonavista)
- Carrer de l’Escorxador (entre carrer de Sant Llorenç i carrer del Puig de la Creu)
- Carrer del Centre (entre c. Major i passeig de Tolrà)
- Carrer de la Virgen de la Cabeza (entre carrer de Sant Sebastià i el torrent)
- Carrer Major (entre Passeig i carrer de les Fàbregues)
- Avinguda de Sant Esteve (entre carrer de Barcelona i carrer de Sant Pere d’Ullastre)
- Passeig de Tolrà (entre carretera de Sentmenat i carrer del General Boadella)
Bateries de contenidors
- Carrer de Josep Tarradellas, 20
- Carrer de Cerdanyola, 11
- Passeig, 43
- Ronda de la Tramuntana amb carrer d’Amadeu Vives
- Carretera de Sentmenat
- Carrer de Prat de la Riba, 36
Voreres
- Carrer Reiet (núm. 1-3, 6, 9 i 10, i cruïlla amb carrer de l’Olleta)
- Carrer de Josep Carner
- Carrer de Salvador Espriu (trams 1 i 2)
- Carrer de Rosa Leveroni, 14
- Carrer del Dr. Rovira (entre carrer de Josep Anselm Clavé i Passeig)
- Carrer de Bonavista
- Avinguda de Sant Esteve
- Passeig de Tolrà
- Carrer de Sant Pere d’Ullastre
- Carretera de Sant Llorenç (entre carrer de Sant Pau i carrer de Sant Feliu)
- Carrer del Sol
- Ronda de Turuguet amb carrer de Carrasco i Formiguera (entorn de l’Institut Castellar)
- Ronda de Tolosa (rotondes amb carrer de Tarragona / carrer del Berguedà, de Barcelona / del Solsonès i carrer dels Països Baixos / carrer de la Garrotxa)
Eliminació de barreres arquitectòniques
- Carrer de Guerau de Liost amb carrer de Gabriel Ferrater (3 actuacions)
- Carrer de Rosa Leveroni amb carrer de Josep M. de Segarra (2 actuacions)
- Carrer de Rosa Leveroni amb ronda de Ponent (2 actuacions)
- Carrer d’Agustí Bartra amb carrer de Joan Oliver (2 actuacions)
- Carrer d’Agustí Bartra amb carrer de Salvador Espriu (2 actuacions)
- Carrer de Can Carner amb carrer de Joan Oliver (4 actuacions)
- Carrer de Carles Riba amb carrer de Salvador Espriu (2 actuacions)
- Carrer de Carles Riba amb carrer de Joan Oliver (4 actuacions)
- Carrer d’Àngel Guimerà amb carrer de Josep Irla (4 actuacions)
- Carrer d’Àngel Guimerà amb carrer d’Alí Bei (4 actuacions)
- Carrer del Bages amb c. del Solsonès (1 actuació)
Urbanitzacions
Aire-Sol A-B
- Carrer del Puigcapçut (asfalt entre ptge. del Lluçanès i carrer de Can Juliana; vorera al tram amb carrer de Can Juliana)
- Carrer de la Mare de Déu de Meritxell (asfalt i vorera entre els núm. 22 i 26)
Aire-Sol C
- Carrer del Fonoll (asfalt entre c. del Grèvol i carrer de la Farigola)
- Carrer del Boix (asfalt a tot el carrer)
- Carrer de la Farigola (asfalt al tram amb carrer del Grèvol)
- Carrer del Grèvol (asfalt entre carrer del Fonoll i carrer de la Molsa)
Aire-Sol D
- Avinguda de l’Aire-Sol (vorera al tram del núm. 25)
- Carrer de Santa Elena (vorera entre els núm. 14 i 18, zona pròxima al carrer del Cim i entre els núm. 35 i 37)
- Carrer de Santa Rosa (vorera del núm. 1 al 3, entre avinguda de l’Aire-Sol i carrer de Llívia, i tram del núm. 23)
- Carrer de Llívia (vorera al tram del núm. 30)
- Carrer del Cim (asfalt complet; vorera al tram pròxim al carrer de Santa Elena i al tram del núm. 31)
Ca n’Avellaneda
• Avinguda de Castellar (asfalt entre carrer de l’Avet i c. de Matadepera; vorera al tram del núm. 33)
• Carrer de Nostra Senyora de la Salut (vorera als núm. 1 i 3)
• Carrer dels Pins (asfalt al tram del núm. 4)
• Carrer de l’Avet (vorera entre els núm. 12 i 14, 18 i 20, i 30 i 32)
Can Font
- Carrer de Terrassa (asfalt entre c. de Sant Julià i carrer de Santa Maria de Vilalba)
- Plaça de Can Font (vorera al tram interior)
- Carrer de Mont-rodon (asfalt i vorera entre els núm. 4 i 10 i al tram amb carrer de Can Torrella)
- Carrer de la Guinardera (asfalt entre carer de Can Salas i la rotonda i del núm. 6 al 26; vorera de la rotonda fins al núm. 26)
- Carrer de Santa Maria de Vilalba (vorera al tram interior, entre c. de les Fonts, carrer de Sabadell i carrer de Sant Antoni)
- Ptge. de Santa Maria de Vilalba (asfalt i vorera al tram final)
- Carrer de la Riera – carrer de Can Torrella (vorera entre av. de Can Font i carrer de Can Torrella, núm. 52)
El Balcó
- Carrer del Cim (asfalt complet)
- Carrer del Turó Roig (asfalt del núm. 1 al 5)
- Ptge. del Balcó (asfalt al tram interior)
- Carrer del Coll Monné (vorera entre el núm. 1 i c. de la Coma Grossa; asfalt al tram amb c. de les Jeies)
- Carrer de les Jeies (vorera al tram del núm. 72)
- Carrer de Coma Grossa (asfalt i vorera entre els núm. 49 i 51)
- Carrer dels Bullidors (vorera al tram del núm. 55; asfalt del núm. 95 al 111)
El Racó
- Ptge. del Mas Olivet (asfalt i vorera a tot el passatge)
- Carrer del Repòs (asfalt al tram a tocar del passeig del Setrill)
- Passeig del Setrill – pg. del Montcau – carrer del Muronell (asfalt complet)
- Carrer de la Serra de Sant Feliu (vorera i asfalt entre plaça del Munt i carrer del Sot de la Carda; asfalt entre carrer del Sot de la Carda i carrer de la Carena)
- Passeig de les Roques (vorera entre els núm. 53 i 37)
- Ptge. de la Llicorella (asfalt al tram interior)
- Carrer de la Llicorella (asfalt als núm. 28, 35, 34-36, 57-59 i 42-46)
- Carrer de les Pinasses (vorera entre els núm. 26 i 28)
- Carrer de Castellassa (vorera entre els núm. 23 i 25 i entre els núm. 22 i 24)
- Carrer de les Vinyes (vorera entre els núm. 9 i 11 i entre els núm. 10 i 12)
Sant Feliu del Racó
- Carrer del Doctor Pere Portabella (renovació del paviment i voreres)
- Carrer de la Canaleta (plataforma única entre la plaça de Miquel Pont i la de la Font del Darrera)
- Plaça de la Font del Darrera (millora de l’accessibilitat i connexió amb el nucli de contenidors propers)
- Carrer de la Verge de Montserrat (renovació de paviments i accessos)