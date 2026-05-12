Gairebé 400 quilos de residus recollits en un dia als entorns de Castellar

Castellar del Vallès va acollir dissabte passat una nova edició de la campanya europea Let’s Clean Up Europe. L'acció de sensibilització ambiental, que es desenvolupa en diferents municipis de la rodalia vallesana, va reunir enguany 25 voluntaris, entre els quals hi havia onze alumnes de secundària que realitzen el Servei Comunitari amb l’ADF. Al llarg del matí, els equips participants van recollir un total de 387 kg de residus, una xifra que posa de manifest la importància de continuar treballant per mantenir els espais naturals i urbans lliures d’abocaments.
Al Sot de Goleres es van retirar 260 kg de deixalles, entre les quals hi havia envasos, paper i cartró, vidre, roba, plàstic rígid, ferralla, voluminosos, fusta, poda, rebuig, un envàs amb reactiu i runa. Als entorns de l’escola El Casal, els voluntaris van recollir 52 kg de residus, principalment fusta, poda, rebuig, envasos i runa. Finalment, a la plaça de Lluís Companys es van treure 75 kg més, amb presència de runa, fusta, poda i envasos. L’Ajuntament ha expressat el seu agraïment per la implicació de totes les persones participants, que amb la seva col·laboració contribueixen a preservar l’entorn i a reforçar el missatge de responsabilitat col·lectiva envers el medi ambient.