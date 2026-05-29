El Suprem avala la nova gossera de Barcelona a Montcada i Reixac

L’Ajuntament de Barcelona reprendrà aviat el projecte de construcció del nou Centre d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) a Montcada i Reixac, una vegada el Tribunal Suprem ha confirmat la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que va desestimar el juliol passat el recurs de DEPANA contra l’acord d’aprovació definitiva del PEU del CAACB. Si tot va segons el previst, el centre podria obrir el 2030 amb 2,6 hectàrees de superfície i capacitat per a 350 gossos i 150 gats tant de la capital catalana com de Montcada.
D’aquesta manera el consistori barceloní reprendrà el projecte per impulsar aquest nou equipament d’iniciativa municipal llargament reivindicat per al benestar dels animals, que permetrà substituir les instal·lacions de l’actual CAACB, ubicat a la carretera de l’Arrabassada. Una construcció de l’any 1972 concebuda com a gossera que, per les seves mancances estructurals, actualment dona una resposta limitada a les necessitats dels gossos, gats i fures perduts i abandonats a la ciutat. El calendari previst contempla un termini aproximat d’un any per actualitzar, auditar i aprovar novament el projecte en plenari, així com per licitar de nou les obres i els contractes associats. La durada estimada de l’execució de les obres és de dos anys, als quals cal afegir un termini aproximat de sis mesos per a la implantació del nou centre.
Les característiques de l'espai
El nou Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona s’ubicarà al terme municipal de Montcada i Reixac, fruit d’un conveni urbanístic signat el 5 de novembre del 2014 entre els dos ajuntaments. En concret està projectat en la finca coneguda amb el nom de 'Torre Doña Juana', al costat del cementiri de Collserola, dins dels límits del Parc Natural de Collserola.
Es construirà dins d’un espai tancat d’uns 25.750 metres quadrats (2,6 hectàrees), en el qual hi haurà els edificis, espais lliures enjardinats i espais d’esbarjo per als animals, en un projecte que busca la seva màxima integració en l’entorn. La superfície construïda, d’uns 6.000 metres quadrats, inclou l’edifici de serveis centrals i gateres (de planta baixa i dos nivells de soterrani) i les edificacions dels boxes. En total, el nou equipament tindrà una capacitat per acollir 350 gossos i al voltant de 150 gats. El nou CAACB també donarà servei a la població de Montcada i Reixac.
Un "temps perdut"
El centre està concebut com un espai innovador en l’atenció dels animals, per complir a més dels objectius directament vinculats a l’acollida i atenció, la promoció de polítiques actives de l’adopció; desenvolupament de noves línies de recerca adreçades a millorar el benestar animal i la interrelació dels animals de companyia amb l’entorn social, posant èmfasi en el seu paper integrador, consolidant la col·laboració entre l’administració i el món universitari especialment en la relació entre la salut i els animals, vinculant-se a l’educació i al foment de la tinença responsable mitjançant escoles.
La primera tinenta d’alcaldia, Laia Bonet, s'ha mostrat satisfeta de poder reprendre com més aviat millor el projecte després de l'aval judicial, però ha lamentat "el temps perdut". "Les sentències han constatat allò que ja sabíem: que el projecte estava ben fet, d’acord amb la legalitat, com no pot ser d’una altra manera”, ha afegit. "El nou equipament és absolutament necessari per al benestar dels animals i ens permetrà dur a terme, encara millor, les polítiques d’acollida i d’atenció als animals, d’acord amb les necessitats del 2026”, ha conclòs.