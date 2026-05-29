Jutjats de Sabadell es reformaran i ampliaran amb més sales de vistes i noves zones d'espera, vestíbul i registre civil. El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha donat el tret de sortida a les obres, que s'executaran per fases fins al 2029. La remodelació parcial de l'edifici de l'Eix Macià, compromesa des de fa anys, pretén millorar l'experiència del l'usuari i donar resposta als agents judicials –com jutges, fiscals i administratius, entre altres–.
El canvi més visible en l'edifici serà la construcció de
vuit noves sales de vista, concentrades a les primeres quatre plantes i un gran espai pensat per a celebrar macrojudicis. Justícia vol deixar l'immoble en condicions per poder arribar a 34 jutjats potencials, un 48% més que en l'actualitat. L'objectiu final és descongestionar el segon tribunal d'instància amb més càrrega de feina de Catalunya: l'any 2025 va tancar amb més de 35.000 causes pendents, segons les dades facilitades pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ).
La reforma també contempla noves
sales de testimonis i de detinguts, d’espera i de custòdia. En paral·lel, es remodelarà el vestíbul principal de l'edifici amb un nou aspecte i funcionalitat. Una altra de les novetats té a veure amb el servei de guàrdia, que passarà a tenir el doble d'espai i tindrà un accés independent des del carrer.
A banda del conseller Espadaler, la posada de llarg de les obres ha comptat amb la presència de l’alcaldessa de Sabadell,
Marta Farrés, i la directora general de Gestió d’Infraestructures del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, Maria Pérez, la presidenta del Tribunal d’Instància de Sabadell, Patrícia Brotons, i del fiscal en cap de Sabadell, Diego Miranda.
