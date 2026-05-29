Sabadell

Obres als Jutjats de Sabadell: què s'hi construirà i en què t'afectarà?

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, dona el tret de sortida a la remodelació de l'edifici de l'Eix Macià. L'equipament es reformarà i ampliarà de manera progressiva fins al 2029

  • Les obres de remodelació dels jutjats de Sabadell, ja iniciades -
Publicat el 29 de maig de 2026 a les 14:22
Actualitzat el 29 de maig de 2026 a les 14:24

Els Jutjats de Sabadell es reformaran i ampliaran amb més sales de vistes i noves zones d'espera, vestíbul i registre civil. El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha donat el tret de sortida a les obres, que s'executaran per fases fins al 2029. La remodelació parcial de l'edifici de l'Eix Macià, compromesa des de fa anys, pretén millorar l'experiència del l'usuari i donar resposta als agents judicials –com jutges, fiscals i administratius, entre altres–.

  • El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, en la posada de llarg de les obres

El canvi més visible en l'edifici serà la construcció de vuit noves sales de vista, concentrades a les primeres quatre plantes i un gran espai pensat per a celebrar macrojudicis. Justícia vol deixar l'immoble en condicions per poder arribar a 34 jutjats potencials, un 48% més que en l'actualitat. L'objectiu final és descongestionar el segon tribunal d'instància amb més càrrega de feina de Catalunya: l'any 2025 va tancar amb més de 35.000 causes pendents, segons les dades facilitades pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

La reforma també contempla noves sales de testimonis i de detinguts, d’espera i de custòdia. En paral·lel, es remodelarà el vestíbul principal de l'edifici amb un nou aspecte i funcionalitat. Una altra de les novetats té a veure amb el servei de guàrdia, que passarà a tenir el doble d'espai i tindrà un accés independent des del carrer.

  • Recreació d'una del vestíbul i d'una de les sales de vistes dels futurs jutjats

A banda del conseller Espadaler, la posada de llarg de les obres ha comptat amb la presència de l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i la directora general de Gestió d’Infraestructures del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, Maria Pérez, la presidenta del Tribunal d’Instància de Sabadell, Patrícia Brotons, i del fiscal en cap de Sabadell, Diego Miranda.

  • Visita d'obres d'una part dels nous jutjats de Sabadell amb autoritats i agents implicats
