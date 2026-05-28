El personal educatiu ocupa la Facultat d'Educació de la UAB en una nova aturada al Vallès: "Ara, som molt forts"

Nova jornada de mobilització del sector educatiu al Vallès Occidental. Milers de docents i membres de la comunitat educativa s’han concentrat aquest migdia a la Universitat Autònoma de Barcelona, en una protesta que ha acabat amb l’ocupació de la Facultat d’Educació i l’aturada d’algunes aules entre consignes reivindicatives.
La mobilització, convocada pels sindicats educatius en el marc del calendari d’aturades d’aquest mes, ha arribat al campus amb dues columnes procedents de diferents punts del Vallès. La columna nord, especialment seguida des de Sabadell, ha sortit de Terrassa i ha avançat –amb diversos manifestants en bicicleta– passant per Sabadell i Barberà del Vallès. Paral·lelament, una altra columna ha sortit des de Sant Cugat. Passades les dotze del migdia, les dues marxes han confluït a la Facultat d’Educació de la UAB. Entre pancartes i càntics, els concentrats han reclamat més recursos per a l’educació pública, una reducció de ràtios, més suport per afrontar la inclusió i més retribució salarial.
La protesta arriba només uns dies després de la multitudinària mobilització celebrada a Sabadell el passat 19 de maig, quan milers de professionals de l’educació i famílies van recórrer els carrers de la ciutat fins acabar prenent l'Ajuntament de Sabadell.
"La diversitat augmenta, les mans disminueixen"
Entre els participants a la protesta d’aquest dimecres hi havia docents de Sabadell i de diversos municipis del Vallès, que han coincidit a denunciar un augment de la pressió a les aules. Artur Rodríguez, professor d’Història a l’Institut Les Termes de Sabadell, assegura que la situació als centres “és insostenible”. Explica que el seu institut és de màxima complexitat i que no donen l'abast. "Tenim només dos professors d’aula d’acollida per a 28 alumnes que acaben d'arribar aquest curs”, diu, a tall d'exemple. També denuncia la falta de personal per atendre la diversitat i assegura que "el decret d’inclusió està molt bé sobre el paper, però sense mans no es pot aplicar”.
En la mateixa línia, Albert Casaba, docent de matemàtiques en una escola del Vallès, lamenta la frustració creixent del professorat davant la impossibilitat d’atendre adequadament l’alumnat. “Hi ha casos de nois de 15 anys que no es poden dutxar sols. Les necessitats que tenen van molt més enllà de l’aprenentatge acadèmic”, assegura.
Laura Manchado, professora en un institut de Castellar, considera que la mobilització actual és “la més transversal i organitzada” que ha viscut el sector en anys i que "ara, som molt forts". “Si tens vint diagnòstics dins d’una aula, els has d’atendre, perquè aquests alumnes tenen dret a aprendre”, defensa. També Miriam Ucendo, especialista en suport a la inclusió d'un centre de Sabadell, denuncia que el desplegament del decret d’inclusió “ha quedat en paper mullat”. “La diversitat augmenta i les mans disminueixen. Fem malabars per sostenir els infants", conclou.
Niubó presentarà aquest dijous una proposta "definitiva"
La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha anunciat a la Comissió d'Educació i Formació Professional que a la reunió d'aquesta tarda amb els sindicats presentaran una nova proposta i avisa que serà "la definitiva". Niubó ha avançat que es tracta d'una proposta "més completa" de la presentada dimecres, tant pel que fa a la "incorporació de recursos a l'aula per atendre la complexitat" com també "al tema salarial". L'objectiu és "incorporar altres sindicats a l'acord signat el mes de març". La d'aquesta tarda serà la setena reunió entre Educació i els sindicats; i Niubó ha defensat que l'acord signat amb CCOO i UGT el mes de març era igualment "molt potent" i "sense precedents".